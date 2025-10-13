Advertisement
वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर संडे को पूरे दिन नहीं बजती ट्रेन की सीटी? 5 मिनट के अंदर बताएं जवाब!

Railway Station:  देशभर में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर संडे को पूरे दिन नहीं बजती ट्रेन की सीटी? आइए आपको बताते हैं.

Oct 13, 2025
वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर संडे को पूरे दिन नहीं बजती ट्रेन की सीटी? 5 मिनट के अंदर बताएं जवाब!

Railway Station:  देशभर में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सुविधा के अनुसार सफर करते हैं. ये आपकी यात्रा को काफी ज्यादा सरल और आरामदायी भी बना देती है, आपको बता दें रेलवे स्टेशन से जुड़े कई तरह-तरह के सवाल आते हैं, जिनको लोग केवल खोजते ही रहते हैं. भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर संडे को पूरे दिन नहीं बजती ट्रेन की सीटी? अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे. ये सवाल आपको काफी ज्यादा अनोखा और अलग लग रहा होगा, और कई लोग तो सोच में भी पड़ गए होंगे. अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.
 

कौन सा रेलवे स्टेशन जहां पर संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी?
 

1. आपको बता दें पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये अनोखा रेलवे स्टेशन है जहां पर संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी. यहां पर बांकुड़ा-मासाग्राम पैसेंजर ट्रेन रुकती है लेकिन रविवार के दिन यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा रहता है.
 

2. अगर आपको इसका कारण बताएंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे. इसका बेहद हीअनोखा कारण है कि यहां के स्टेशन मास्टर टिकट खरीदने के लिए बर्धमान शहर जाते हैं, जिस वजह से टिकट काउंटर के साथ-साथ बाकी सारी सेवाएं भी बंद कर दी जाती है, इसी वजह के कारण संडे को पूरे दिन नहीं बजती ट्रेन की सीटी. 
 

3. इस रेलवे स्टेशन की एक और अनोखी बात है, यहां का आधिकारिक नाम नहीं है. इस टिकट पर रैनागर छपा है, यहां के लोगों को इधर से उधर जाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है. यहां के स्थानीय लोगों को ये ट्रेन सेवा भरपूर मिलती है. अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा. 

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

railway stationrailway station quizrailway questions and answers

