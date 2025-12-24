Advertisement
trendingNow13052161
Hindi Newsबिजनेसभरा पड़ा है खजाना, प्रीमियम सर्विसेज...कौन है दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइंस, क्या आप जानते हैं नाम?

भरा पड़ा है खजाना, प्रीमियम सर्विसेज...कौन है दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइंस, क्या आप जानते हैं नाम?

ये एयरलाइन छह महाद्वीप में हजारों फ्लाइट ऑपरेट करती है. मजबूत ब्रांड, प्रीमियम सर्विस और बेहतर ऑपरेशन से ये ग्लोबल एविएशन की लीडर बनी हुई है. डोमेस्‍ट‍िक और इंटरनेशनल नेटवर्क में यह सबसे आगे है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भरा पड़ा है खजाना, प्रीमियम सर्विसेज...कौन है दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइंस, क्या आप जानते हैं नाम?

Delta Airlines : इंडिगो संकट ने भारत के एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. लेकिन 2025 में मजबूत ट्रैवल डिमांड और फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. ये एयरलाइंस बड़े नेटवर्क, मजबूत ऑपरेशन्स और हाई ब्रांड वैल्यू के जरिए एविएशन सेक्टर में सबसे आगे हैं. दुनिया में कई ऐसी एयरलाइंस है जो अपनी अच्छी-खासी पहचान रखती है. इन्हीं में से एक है अटलांटा स्थित डेल्टा एयरलाइंस (Delta Air Lines). ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है. साल 2025 में इसकी मार्केट वैल्यू 26.31 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. 

ये एयरलाइन छह महाद्वीप में हजारों फ्लाइट ऑपरेट करती है. मजबूत ब्रांड, प्रीमियम सर्विस और बेहतर ऑपरेशन से ये ग्लोबल एविएशन की लीडर बनी हुई है. डोमेस्‍ट‍िक और इंटरनेशनल नेटवर्क में यह सबसे आगे है. डेल्टा एयरलाइन्स का शेयर होल्डर बेस मजबूती से बना हुआ है. इसमें वैनगार्ड, ब्लैकरॉक और स्टेट स्ट्रीट जैसी कंपनियां शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : आज बैंक बंद, RBI ने क्यों दी है 24 दिसंबर की छुट्टी, सीधे 5 दिन बाद खुलेंगे बैंक

Add Zee News as a Preferred Source

 ग्लोबली दूसरे नंबर पर है इंडिगो

बता दें, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airline) ग्लोबली दूसरे नंबर पर है. साल 2025 में इसकी मार्केट वैल्यू 23.79 अरब डॉलर है. सस्ता टिकट, टाइम की पाबंदी और देशभर में सर्व‍िस मुहैया कराने वाली इंडिगो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी फैल रही है. लेकिन 1 दिसंबर 2025 के बाद इंडिगो संकट का सामना कर रही है. हालांकि, ये लो-कॉस्ट मॉडल और मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट से देश और दुनिया में दबदबा रखती है. भारत में इसका मार्केट शेयर 60 प्रतिशत से अधिक है.

वहीं, यूरोप की मशहूर लो-कॉस्ट एयरलाइन रायनएयर ल‍िस्‍ट में तीसरे पायदान पर है. डबलिन स्थित इसकी साल 2025 की मार्केट वैल्यू 23.64 अरब डॉलर है. ये यूरोप की 200 से ज्यादा जगह पर सर्व‍िस मुहैया कराती है. जबकि शिकागो स्थित यूनाइटेड एयरलाइंस दुनिया में चौथे नंबर पर है. इसकी मार्केट वैल्यू 21.52 अरब डॉलर है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Delta Airlines

Trending news

'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं