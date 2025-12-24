भरा पड़ा है खजाना, प्रीमियम सर्विसेज...कौन है दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइंस, क्या आप जानते हैं नाम?

Delta Airlines : इंडिगो संकट ने भारत के एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. लेकिन 2025 में मजबूत ट्रैवल डिमांड और फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. ये एयरलाइंस बड़े नेटवर्क, मजबूत ऑपरेशन्स और हाई ब्रांड वैल्यू के जरिए एविएशन सेक्टर में सबसे आगे हैं. दुनिया में कई ऐसी एयरलाइंस है जो अपनी अच्छी-खासी पहचान रखती है. इन्हीं में से एक है अटलांटा स्थित डेल्टा एयरलाइंस (Delta Air Lines). ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है. साल 2025 में इसकी मार्केट वैल्यू 26.31 अरब डॉलर पर पहुंच गई है.

ये एयरलाइन छह महाद्वीप में हजारों फ्लाइट ऑपरेट करती है. मजबूत ब्रांड, प्रीमियम सर्विस और बेहतर ऑपरेशन से ये ग्लोबल एविएशन की लीडर बनी हुई है. डोमेस्‍ट‍िक और इंटरनेशनल नेटवर्क में यह सबसे आगे है. डेल्टा एयरलाइन्स का शेयर होल्डर बेस मजबूती से बना हुआ है. इसमें वैनगार्ड, ब्लैकरॉक और स्टेट स्ट्रीट जैसी कंपनियां शामिल हैं.

ग्लोबली दूसरे नंबर पर है इंडिगो

बता दें, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airline) ग्लोबली दूसरे नंबर पर है. साल 2025 में इसकी मार्केट वैल्यू 23.79 अरब डॉलर है. सस्ता टिकट, टाइम की पाबंदी और देशभर में सर्व‍िस मुहैया कराने वाली इंडिगो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी फैल रही है. लेकिन 1 दिसंबर 2025 के बाद इंडिगो संकट का सामना कर रही है. हालांकि, ये लो-कॉस्ट मॉडल और मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट से देश और दुनिया में दबदबा रखती है. भारत में इसका मार्केट शेयर 60 प्रतिशत से अधिक है.

वहीं, यूरोप की मशहूर लो-कॉस्ट एयरलाइन रायनएयर ल‍िस्‍ट में तीसरे पायदान पर है. डबलिन स्थित इसकी साल 2025 की मार्केट वैल्यू 23.64 अरब डॉलर है. ये यूरोप की 200 से ज्यादा जगह पर सर्व‍िस मुहैया कराती है. जबकि शिकागो स्थित यूनाइटेड एयरलाइंस दुनिया में चौथे नंबर पर है. इसकी मार्केट वैल्यू 21.52 अरब डॉलर है.