कौन है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक? हैरान कर देगी इसकी नेटवर्थ..

World Largest Bank: हर रोज हजारों लोग बैंक में तरह-तरह की समस्याएं लेकर जाते हैं. एक बैंक में न जानें कितने तरह के काम होते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है. आमतौर पर दुनिया के सबसे बड़े बैंक के बारे में सोचते ही अमेरिका या यूरोप के किसी बड़े बैंक की कल्पना करने लगते हैं. लेकिन असल ऐसा बिल्कुल नहीं है. दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भारत या अमेरिका में नहीं, बल्कि चीन का है. ये बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC). इस खबर में हम आपको इस बैंक के बारे में बताएंगे कि ये बैंक कितना बड़ा है और इसकी नेटवर्थ कितनी है?

दुनिया का सबसे बड़ा बैंक- ICBC

जब भी भारत के सबसे बड़े बैंक की बात होती है, तो सबसे पहला नाम SBI का आता है. लेकिन वहीं अगर हम दुनिया की बात करें तो चीन के ICBC ने सभी देशों के बड़े-बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया है. ये बैंक संपत्ति, नेटवर्क और साइज, तीनों मामलों में सालों से यह बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है. आपको बता दें, 2012 में लगातार ICBC दुनिया की बैंकिंग लिस्ट में नंबर-1 पोजिशन पर बना हुआ है और अब तक कोई दूसरा बैंक इसे पीछे नहीं कर पाया है.

ICBC की नेटवर्थ

ICBC की नेटवर्थ इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. आपको तुलना करने इस बैंक की नेटवर्थ समझाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैंक की नेटवर्थ लगभग 6.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपये में लगभग 612 लाख करोड़ रुपये होता है. इतनी राशि कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि ICBC का साइज वर्ल्ड बैंकिंग में कितना बड़ा है.

SBI vs ICBC

भारत का सबसे बड़े बैंक SBI की अपनी विशाल नेटवर्थ है, इसकी कुल संपत्ति लगभग 67 लाख करोड़ रुपये है. लेकिन जब इसकी तुलना ICBC से की जाती है, जो चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं. आपको बता दें, ICBC का साइज SBI से करीब 9 गुना ज्यादा है. यह बताता है कि चीन की बैंकिंग सिस्टम कितनी ज्यादा बड़ी है.

ICBC शुरुआत कब हुई?

चीन में जब आर्थिक सुधार किए जा रहे थे, तब ICBC की नींव रखी गई थी. दरअसल 1978 में चीन में आधुनिक बैंकों की जरूरत बढ़ गई थी. 1983 में ‘पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना’ को केंद्रीय बैंक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया. वहीं इसी बदलाव के बाद औद्योगिक और व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ICBC की स्थापना की गई थी. वहीं आज के समय में ICBC के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. यहां कुल 16,456 शाखाएं हैं, जिनमें से 16,040 शाखाएं सिर्फ चीन में ही हैं. इतने बड़े ढांचे के कारण ICBC सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर में एक मजबूत और नंबर 1 पोजिशन बनाए हुए है.