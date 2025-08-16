ना दिल्ली, ना यूपी और ना ही गुजरात… भारत के इस राज्य में चलती है सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत की रेल यात्रा का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है. 2019 में लॉन्च हुई यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन न सिर्फ यात्रियों का समय बचाती है, बल्कि शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर बनाती है. आधुनिक सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों ने आम यात्री से लेकर बिजनेस क्लास ट्रैवलर तक सभी को आकर्षित किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश या गुजरात में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में दौड़ रही हैं?

भारतीय रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल देशभर में कुल 144 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. इनमें से सबसे ज्यादा, यानी 22 ट्रेनें महाराष्ट्र में और 20 ट्रेनें बिहार में ऑपरेट हो रही हैं. इसका मतलब यह है कि इन दोनों राज्यों के यात्रियों को वंदे भारत की सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है.

बिहार में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें

बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है. ये ट्रेनें पटना, गया, भागलपुर, रांची और गोरखपुर जैसे प्रमुख रूट्स को जोड़ती हैं. इनमें से कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं:

* 20983/84 टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

* 22303/04 हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस

* 22309/10 हावड़ा-भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

* 22345/46 पटना-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस

* 26501/02 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

इन ट्रेनों की वजह से बिहार से कोलकाता, रांची और लखनऊ जैसे शहरों की दूरी पहले से कहीं कम हो गई है.

यह भी पढ़ें- न दिल्ली, न मुंबई… यहां है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, 23 प्लेटफॉर्म और रोजाना 280 से ज्यादा ट्रेनें

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वंदे भारत

वहीं, महाराष्ट्र ने इस मामले में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. यहां कुल 22 वंदे भारत ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चल रही हैं. मुंबई, नागपुर, पुणे, और औरंगाबाद जैसे बड़े शहर अब इन ट्रेनों से सीधे जुड़ गए हैं. प्रमुख रूट्स में शामिल हैं:

* 20101/02 नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

* 20901/02 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस

* 22223/24 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-साईंनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस

* 22229/30 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस

* 22961/62 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें महाराष्ट्र से चल रही हैं. वहीं, बिहार भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रेलवे का कहना है कि आने वाले वित्त वर्ष में और भी नए रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का और बड़ा तोहफा मिलेगा.