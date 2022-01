स्कूल के दिनों में आनंद महिंद्रा को कौन से सब्जेक्ट से थी सबसे ज्यादा चिढ़, कारोबारी ने खुद दिया जवाब

नई दिल्ली: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने ट्वीट्स के चलते आए दिन खबरों में बने ही रहते हैं. बीते दिन यानी 12 जनवरी को भी नेशनल यूथ डे (National Youth Day) पर आनंद महिन्द्रा एक क्लासरूम में बैठे दिखाई दिए. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह फोटो पोस्ट की. छोटी बच्चियों के साथ क्लासरूम में बैठे दिख रहे आनंद महिन्द्रा ने जब सोशल मीडिया पर यह फोटो अपलोड की तो लोगों ने खूब सराहा और नेशनल यूथ डे पर इसे खास संदेश माना.

वहीं इस फोटो के सामने आने के बाद उनके चाहने वालों ने उनसे खूब सवाल पूछे और खास बात ये रही कि खुद आनंद महिंद्रा ने ट्वीट पर रिप्लाई कर लोगों के सवालों के जवाब दिए.

History. And for those who will retort that they don’t like living in the past, I say that you can’t invent the future without learning lessons from the past… https://t.co/NJ1gvAzama

इसी दौरान एक अन्य यूजर ने महिन्द्रा से स्कूल टाइम में उनके पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में भी पूछा. इस सवाल के जवाब में आनंद महिन्द्रा ने कहा कि उनका पसंदीदा सब्जेक्ट इतिहास हुआ करता था. उन्होंने आगे कहा, 'जो लोग यह जवाब देंगे कि उन्हें अतीत में रहना पसंद नहीं है, मैं कहता हूं कि आप अतीत से सबक सीखे बिना भविष्य का आविष्कार नहीं कर सकते.'

If you’re hungry to learn, no subject is uninteresting. I would not enjoy a subject only if the teacher was uninspiring or unenthusiastic. There is hence an enormous responsibility upon teachers. As a society, we need to encourage them far more.. https://t.co/T4v0pjVZRM

— anand mahindra (@anandmahindra) January 12, 2022