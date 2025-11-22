जानिए कौन हैं गिग वर्कर्स, सरकार के नए लेबर कोड ने इनके के लिए क्या-क्या बदला?

सर्विस सेक्टर में अस्थायी तौर पर काम करने वालों और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सामानों की डिलीवरी करने वालों को गिग वर्कर कहा जाता है. अब डिलीवरी करने वाले और कैब चलाने वाले वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस और वेलफेयर फंड जैसे अधिकार मिलेंगे.
Gig Workers : भारत सरकार ने चार नए लेबर कोड लागू करके देश के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को कानूनी पहचान दी गई है. सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे. पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, ESIC और बीमा के हकदार होंगे. न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू होगा और 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी. मजदूरी का समय पर भुगतान सभी संस्थानों में जरूरी होगा.
कौन होते हैं गिग वर्कर्स?
सर्विस सेक्टर में अस्थायी तौर पर काम करने वालों और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सामानों की डिलीवरी करने वालों को गिग वर्कर कहा जाता है. अब डिलीवरी करने वाले और कैब चलाने वाले वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस और वेलफेयर फंड जैसे अधिकार मिलेंगे.
एग्रीगेटर कंपनियों जमा करना होगा फंड
डिजिटल इकोनॉमी के तेजी से बढ़ने को देखते हुए सरकार ने पहली बार गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर) और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को कानूनी मान्यता दी है. अब एग्रीगेटर कंपनियों (जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर) को अपने सालाना राजस्व का एक निर्धारित हिस्सा इन वर्कर्स के कल्याण कोष (वेलफेयर फंड) में जमा करना होगा.
गिग वर्कर्स के लिए क्या-क्या बदला?
कंपनियों को यह अनिवार्य करना होगा कि वे 1-2% टर्नओवर फ़ीस का लगातार और ऑडिट एलिजिबल कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी कार्पस में जमा करें. गिग वर्कर्स को कंपनियों को ये फायदे देने होंगे.
स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
जीवन और विकलांगता बीमा
दुर्घटना बीमा
वृद्धावस्था सुरक्षा/पेंशन
इन लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफार्म को सरकार के साथ मिलकर अपने सभी गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करना होगा. ये आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़ा होना चाहिए. ताकि लाभ राज्यों के पार आसानी से पोर्टेबल हों, जो अक्सर प्रवासी गिग कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है.