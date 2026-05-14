LPG से लदे दो जहाजों ने किया पार, तिरंगा लगे 'MSV हाजी अली' शिप पर होर्मुज में किसने किया हमला? दिल्ली में मौजूद हैं ईरानी विदेश मंत्री

Indian Ship attack in Hormuz: बीते दो दिनों में LPG से लदे दो भारतीय जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलता के साथ पार किया, लेकिन 13 मई की तड़के सुबह 3.30 बजे भारतीय झंडा लगे एक जहाज को निशाना बनाया गया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ओमान तट के करीब भारतीय कार्गों शिप MSV हाजी अली जहाज पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद शिप में आग लग गई और जहाज डूब गया. ये सब तब हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में हैं. इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने भी नहीं ली है. भारत की ओर से इस हमले की कड़ी निंदा की गई है.

कैसे हुआ भारतीय कार्गों जहाज पर हमला ?

ईरान जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया. जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम 'MSV हाजी अली' हैं. इस कमर्शियल कार्गों पर पशुधन (Livestock) लदा हुआ था. कार्गो में 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें ओमान के कोस्ट गार्ड्स ने बचा लिया. भारत सरकार इन क्रू मेंबर्स की सुरक्षित वापसी की तैयारी कर रही है.

जिस जहाज पर हुआ हमला, कौन हैं उसके मालिक ?

MSV हाजी अली जहाज का मालिकाना हक गुजरात के द्वारका के रहने वाले सुलतान अहमद अंसार का है.जहाज बेरबेरा पोर्ट से लाइवस्टोक्स (Livestock) लेकर शारजाह जा रहा था, तभी किसी विस्फोटक जैसी चीज के टकराने से जहाज में आग लग गई. इससे पहले 7 मई को होर्मुज स्ट्रेट में ही भारतीय जहाज MSV AL फैज नूरे सुलेमानी-I पर भी हमला किया गया था.

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LPG से लदे दो जहाजों ने पार किया होर्मुज

हाजी अली जहाज से पहले LPG से लदे दो जहाजों ने होर्मुज को सुरक्षित पार किया था. पेट्रोलियम एवं शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल के मुताबिक कार्गों शिप Sehmi मार्शल आइलैंड्स के झंडे के साथ 19,965 मीट्रिक टन LPG लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है. इसने 13 मई को ही हॉर्मुज को पार किया. वहीं दूसरा जहाज NV Sunshine वियतनाम के झंडे के साथ 46,427 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहा है, इसने 14 मई को होर्मुज को पार किया. अब सवाल यह है कि भारतीय झंडे के साथ सफर पर निकले कार्गो जहाज हाजी अली को क्यों निशाना बनाया गया?

दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री

हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त भारतीय जहाज को होर्मुज में निशाना बनाया, उस वक्त ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची नई दिल्ली में ही हैं. BRICS Summit में शामिल होने के लिए वो भारत आए हुए हैं.

क्यों हुआ भारतीय जहाज पर हमला ?

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर जारी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला नहीं गया है. होर्मुज में समंदर के अंदर ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, जिनकी लोकेशन वो खुद भूल गया है. जिस तरह से भारतीय कार्गों जहाज पर हमला हुआ, माना जा रहा है कि ये उन सुरंगों से टकराने की वजह से भी हो सकता है. हमला किसने किया ये अब तक साफ नहीं हो पाया है. ऐसे वक्त में जबकि ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में हैं, होर्मुज में भारतीय जहाजों को ईरान सीधे तौर पर निशाना बनाने से बचेगा. हालांकि भारत की ओर से इस हमले की कड़ी निंदा की गई है. भारतीय जहाज को निशाना बनाए जाने से होर्मुज में फिर से तनाव बढ़ सकता है. बता दें कि ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले 20 से 22 जहाजों को अब तक निशाना बनाया है, जिसमें ओमान, ईराक, सऊदी अरब, अमेरिका, कतर के जहाज शामिल है. भारत की बात करें तो दो जहाजों पर हमले हुए हैं, जबकि 15 जहाज होर्मुज को सुरक्षित पार करने में सफल रहे हैं. पहले भी देखा गया है कि ईरान ने भारत के जहाजों को होर्मुज पर रास्ता दिया है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भारत को ‘दोस्त देश’ बताते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिए जाने पर काम हो रहा है.