Advertisement
trendingNow12964757
Hindi Newsबिजनेस

गदर मचा रहा सोना ₹1.27 लाख/10 ग्राम के पार...न RBI,न सरकार, फिर भारत में कौन रोज-रोज तय करता है सोने का रेट, कहां होता है इसका हिसाब-किताब ?

Who Decide Gold Rate In India: सोने की कीमत आसमान छू रही है. सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छूने को बेताब है. मिडिल क्लास सोने की खरीदारी से दूर होते जा रहे हैं. लोग चाहकर भी सोना नहीं खरीद पा रहे हैं. सोने की चढ़ती कीमत इतनी है कि धनतेरस-दिवाली पर सोने की सेल पर असर पड़ने की आशंका है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 16, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गदर मचा रहा सोना ₹1.27 लाख/10 ग्राम के पार...न RBI,न सरकार, फिर भारत में कौन रोज-रोज तय करता है सोने का रेट, कहां होता है इसका हिसाब-किताब ?

Gold Price: सोने की कीमत आसमान छू रही है. सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छूने को बेताब है. मिडिल क्लास सोने की खरीदारी से दूर होते जा रहे हैं. लोग चाहकर भी सोना नहीं खरीद पा रहे हैं. सोने की चढ़ती कीमत इतनी है कि धनतेरस-दिवाली पर सोने की सेल पर असर पड़ने की आशंका है. जो सोना पूरे देश की टेंशन बढ़ा रहा है.उसकी कीमत कौन तय करता है ? कैसे सोने की कीमत कैसे तय होती है? सोने की कीमत को कौन कंट्रोल करता है ? 

कैसे तय होती है सोने की कीमत  

बता दें कि जिस तरह से पेट्रोल-डीजल की कीमत रोज तय होती है, उसी तरह से सोने-चांदी की कीमत भी रोज तय की जाती है. सोने की कीमत तय करने के लिए कोई एक व्यक्ति या बॉडी नहीं है. इसकी कीमत बाजार की मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है. इसकी कीमत ग्लोबल तौर पर  लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) की ओर से सुबह 10:30 और दोपहर 3:00 बजे जारी की जाती है. जबकि भारत में सोने की कीमत इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से सुबह और शाम को जारी की जाती है. इसकी कीमत को तय करने के लि ग्लोबल मार्केट,डॉलर-रुपये एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट फीस और स्थानीय मांग को ध्यान में रखा जाता है.  सोना औकात से बाहर तो चांदी सुनार की दुकान से गायब! तेल के बाद अब गोल्ड- सिल्वर के पीछे पड़े डोनाल्ड ट्रंप, सस्ता होने की उम्मीद छोड़ दीजिए

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत में कौन तय करता है सोने की कीमत 

बाजार में जिस भाव पर सोना खरीदा जाता है, उसे स्पॉट कीमत यानी हाजिर भाव करते हैं. स्पॉट रेट गोल्ड की आज के मार्केट के कीमत होती है, जो तुरंत खरीद-बिक्री के लिए होती है.यह भाव 24/7 बदलती रहती है. भारत में फिलहाल हर सोने सोने का एक रेट नहीं है. अधिकांश शहरों में सर्राफा कारोबारियों के एसोसिएशन की ओर से मार्केट खुलने पर सोने का रेट तय किया जाता है. वायदा बाजार में जो कीमत आती है, उसमें वैट, लेवी एंड लागत जोड़कर रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है. अक्सर लोग यही समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने की कीमत को तय या कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. रिजर्व बैंक सोने की कीमत को तय नहीं करती. न ही भारत सरकार इसका फैसला लेती है. वैश्विक मूल्य, रुपये और डॉलर की विनिमय दर और स्थानीय मांग-आपूर्ति के साथ, अंतरराष्ट्रीय कीमतों और अन्य कारकों के आधार पर इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन दैनिक रूप से सोने की दरें तय करता है. कुल मिलाकर भारत में सोने की कीमत इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा तय की जाती है. सोने की शुद्धता, उसके कैरेट के हिसाब से कीमत में अंतर होता है.  

 क्या होता है MCX रेट और बुलियन

एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है. मुबंई में स्थिति एक कमोडिटी एक्सचेंज को साल 2003  में स्थापित किया गया था. इसपर सोने-चांदी के अलावा तेल और कृषि प्रोडक्ट्स की फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है. यहां सोने की फ्यूचर कीमत पर सोने की ट्रेडिंग होती है.  1 किलो, 100 ग्राम, 8 ग्राम, 1 ग्राम में ट्रेडिंग होती है.इसी तरह से बुलियन मार्केट गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती चीजों का बाजार है. बाजार की मांग-स्प्लाई, ग्लोबल फैक्टर और सरकारी नीतियों की मदद से सोने की कीमत तय की जाती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड