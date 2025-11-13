प्राइवेट बैंक, पैसा डबल करने का खेल, 6 साल जेल...कौन है अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे तार , 9 कंपनियों की कमान

AI Falah University: 10/11/25 दिल्ली के लाल किला इलाके में चलती कार में तेज धमाका हुआ. धमाके में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घाटल हो गए. दिल्ली से संवेदनशील जगहों में से एक लाल किले के पास हुए इस धमाके में दिल्ली, कश्मीर, सहारनपुर, फरीदाबाद समेत देशभर से गिरफ्तारियां हो रही है. इस हमले ने आंतक के नए मॉड्यूल का खुलासा कर दिया है,जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर का नया चेहरा सामने आया है, जिसके तार कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक फैले है, जिसमें डॉक्टर से लेकर टीचर जैसे सम्मानित पदों पर तैनात लोग शामिल है. दिल्ली धमाके का किंगपिन डॉ उमप मोहम्मद नबी हो या डॉ आदील अहमद, डॉ मुजम्मिल शकील हो या महिला कमांडर डॉ शाहीन शाहिद या फिर डॉ निसार-उल-हसन. इस हमले में शामिल आंतकियों के तार कही न कही फरीदाबाद के उस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं जो आतंक की फैक्ट्री बन गया. दिल्ली हमले के तार फरीदाबाद का अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़ने लगे, देश-दुनिया की निगाहें इस कॉलेज पर टिक गई. हम बताते हैं कि जो कॉलेज जान बचाने वाले डॉक्टर तैयार कर रहा था, वो अचानक आंतकियों का अड्डा कैसे बन गया? इस कॉलेज का मालिक कौन हैं और अचानक से ये कौन चर्चा में है ?

कौन हैं अल-अलाह मेडिकल कॉलेज का मालिक

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम और बोर्ड आपने इन दिनों टीवी और न्यूजपेपर में कई बार देखा होगा. इस कॉलेज के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं. कॉलेज के डॉक्टर और प्रोफेसर इस आतंकी हमले में शामिल बताए जा रहे हैं. कॉलेज के दो डॉक्टरों के पास से अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 जैसे घातक हथियार मिले हैं. इस कॉलेज का मैनेंजमेंट जावेद अहमद सिद्दिकी ( Javed Ahmed Siddiqui) करते हैं, जो उसके निदेशक, चेयरमैर, चांसलर सब है. सिर्फ अल-अलाह यूनिवर्सिटी ही नहीं इसके अलावा उसके पास 9 और कंपनियां है. एजुकेशन के अलावा इन्वेस्टमेंट,सॉफ्टवेयर, एनर्जी, एक्सपोर्ट सेक्टर में उसका कारोबार फैला है.

25 साल पहले छोड़ा इंदौर, पैसे डबल करने का झांसा

अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी इंदौर के महू का रहने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जवाद अहमद सिद्दीकी ने 25 साल पहले ही महू छोड़ दिया है, बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो निवेश का बिजनेस करने लगा. उसने महू में ही अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की, जिसमें लोगों को पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता था, मगर उसने किसी के डबल पैसे नहीं लौटाए. जब पैसे वापस मांगने वालों का दबाव बढ़ा को जवाद अहमद सिद्दीकी पर दबाव बढ़ा तो वह रातोंरात महू से गायब हो गया और फरीदाबाद में बस गया. कथित तौर पर यह कहा जाता है कि इन्हीं पैसों से उसने फरीदाबाद में कॉलेज खोला था.

प्राइवेट बैंक खोला और धांधली में 6 साल की जेल



सिद्दीकी ने तीनों भाईयों के साथ मिलकर अपने घर से ही अल – फलाह और अल – फहद बैंक के नाम से फर्जी संस्था चलाई. लोगों को पैसा डबल करने का लालच दिया. जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हिम्माद सिद्दीकी शहर काजी थे, जिसकी वजह से उनकी काफी इज्जत थी, इसलिए लोगों ने उनके भरोसे पर सिद्दीकी के स्कीम में पैसा भी लगाया दिया, लेकिन बाद वो शहर से भाग गया. लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी. सिद्दीकी और उसके भाईयों को धोखाधड़ी के केस में 6 साल की सजा हुई. पिता की इज्जत भी तली गई और बाद में मकान भी सील हो गया.

इंदौर के देवी अहल्या विश्वविद्यालय से पढ़े जावेद अहमद सिद्दिकी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन है. इसी ट्रस्ट के तहत अल-फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर चलाया जा रहा है. यूनिवर्सिटी के अलावा उसकी 9 और कंपनियां है, जिनमें से अधिकांश का रजिस्ट्रेशन 274-A, अल-फलाह हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है. यही से 78 एकड़ के अल-फलाह कॉलेज का भी संचालन किया जा रहा है.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से कोर्स

फरीदाबाद में 1997 में 78 एकड़ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी. उस वक्त उस्मा अख्तर की महिला इसका गवर्नेस देखती थी, अब वो UAE में हैं. अल-फलाह ट्रस्टी के तौर पर जव्वाद अहमद सिद्दीकी, उस्मा अख्तर के साथ एक नाम आलिया सिद्दीकी का भी है. साल 2014 में हरियाणा विधानसभा ने इसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड किया था. मेडिकल की पढ़ाई के लिए इसकी यूनिवर्सिटी को 2019 में मान्यता मिली थी. 2024 में इसके कॉलेज से पढ़कर डॉक्टरों का पहला बैच निकला था. अल फलाह यूनिवर्सिटी में 650 बेड का अस्पताल भी है.

धोखाधड़ी, फ्रॉड में जुड़ा नाम

साल 2000 में Al-Falah Investment इस्लामिक प्रॉफिट स्कीम चलाती थी, जिसमें 35–40% रिटर्, हज यात्रियों के लिए हलक फाइनेंसिंग स्कीम चलाई जा रही थी, लेकिन जल्द ही ये फ्रॉड निकल गया.The Milli Gazette की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी और उनके दो भाईयों पर अरबों रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई. कंपनी पर रिजर्व बैंक ने कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया.

घोटाले के बाद अब आतंक से जुड़ रहा नाम

अल फलाह ट्रस्ट की कंपनियों के नाम घोटाले से जुड़ चुके हैं. अब जब यूनिवर्सिटी का नाम आतंक से जुड़ रहा है तो ट्रस्ट की कंपनियों के पुराने इन्वेस्टमेंट घोटाले फिर से सुर्खियों में आ रहे हैं. धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा ठगा जा रहा था. उनका नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, केरल , चेन्नई समेत कई राज्यों में फैला है. दिल्ली ब्लास्ट में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का या उसकी ओर से संचालित संस्थानों में टेरर फंडिंग या टेरर भर्ती का लिंक फिलहाल सामने नहीं आया है. जांच एजेंसियां अब ट्रस्ट से जुड़े हर पहलुओं को खंगाल रही है.

जव्वाद अहमद सिद्दीकी की कंपनियां

अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर 9 से ज्यादा कंपनियों का एक जटिल कॉर्पोरेट नेटवर्क है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अलावा Al-Falah Investments Ltd, Al-Falah Software Pvt. Ltd., Al-Falah Energies Ltd., Tarbia Education Foundation, Al-Falah Education Service , Al-Falah Consultancy Services Pvt. Ltd., Al-Falah Exports Ltd., Al-Falah Energies Ltd., Al-Falah Communications Pvt. Ltd., Al-Falah Developers Pvt. Ltd., Al-Falah Medical Research Foundation जैसी 9 से ज्यादा कंपनियां है, जिससे चेयरमैन या मैनेजमेंट से सिद्दीकी जुड़े हैं.

3750 रुपये में जन्नत में घर दे रहा ट्रस्ट

मेडिकल कॉलेज समेत दर्जनों कंपनियां चलाने वाले अल फलाह के मालिक को फोकस मजहबी शिक्षा को बढ़ावा देना था, भले ही वो मॉर्डल एजुकेशन का दावा कर रहे हो, लेकिन UGC रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े संस्थानों की रिपोर्ट की शुरुआत We begin in the name of Allah, Alhamdulillah…जैसे धार्मिक लाइनों से होती है. अल फलाह चेरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर यह तक दर्ज है कि अगर आप मस्जिद बनाने के लिए 3750 रुपये दान करते हैं तो आपको जन्नत में घर मिलता है. वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक उनका मुख्य काम मस्जिद और मदरसों के लिए फंड जुटाना है.