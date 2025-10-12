Advertisement
रोजाना 2.5 लाख की इनकम, 41 करोड़ की संपत्‍त‍ि...क्‍या बोली रील से कमाई करने वाली नोएडा की लड़की?

Apoorva Mukhija Income: प‍िछले द‍िनों अपूर्वा मुखीजा के वायरल होने के बाद कुछ खबरों में दावा क‍िया गया क‍ि उनके पास 41 करोड़ की संपत्‍त‍ि और हर द‍िन ढाई लाख रुपये की इनकम है. इस पर अपूर्वा ने क्‍या बोला, आइए जानते हैं. 

Oct 12, 2025
Apoorva Mukhija Networth: सोशल मीडिया पर एक्‍ट‍िव रहने वाली अपूर्वा मुखीजा (Apoorva Mukhija) प‍िछले द‍िनों अपनी कमाई और नेटवर्थ को लेकर काफी चर्चा में रही थीं. इससे पहले वह फ्लाइट में इमरजेंसी सीट से इंकार क‍िये जाने को लेकर भी चर्चा में रही थीं. कोव‍िड के दौरान से सोशल मीड‍िया पर एक्‍ट‍िव रहने वाली अपूर्वा ने इन पांच साल में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी असल इनकम सोशल मीडिया व‍िज्ञापन और ब्रांड कोलेब्रेशन से है. उनकी नेटवर्थ को लेकर अलग-अलग जानकारी मीड‍िया र‍िपोर्ट में दी गई है.

हर द‍िन ढाई लाख की कमाई का दावा

प‍िछले द‍िनों कई मीड‍िया र‍िपोर्ट में अपूर्वा की नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये होना बताई गई. इस र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि वह हर द‍िन ढाई लाख रुपये की कमाई करती हैं. र‍िपोर्ट में यह भी बताया गया क‍ि हर 30 सेकंड की इंस्टा स्टोरी से उन्हें 2 लाख रुपये और एक रील से 6 लाख रुपये मिलते हैं. एक और र‍िपोर्ट के अनुसार वह इंस्‍टाग्राम पर 2 से 5 लाख रुपये प्रत‍ि पोस्‍ट चार्ज करती हैं. यूट्यूब के जर‍िये उन्‍हें 5 लाख रुपये महीने तक की कमाई होती है. ब्रांड डील से वह 10 लाख रुपये प्रति ब्रांड लेती हैं.

मैं तो इसका दसवां ह‍िस्‍सा भी नहीं कमा रही
मीड‍िया में अपनी नेटवर्थ को लेकर आई खबरों पर अपूर्वा मुखीजा ने कहा क‍ि इन खबरों को पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश क‍िया गया है. उन्होंने बताया मैं काफी मशहूर हूं, लेकिन मेरी नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये के आस-पास भी नहीं है. मैं तो इसके दसवें हिस्से के बराबर भी नहीं कमा रही. उन्होंने बताया मैं ऑनलाइन वायरल हो रही इस रकम को देखकर मेरी मां भी हैरान रह गई थीं.

कौन हैं अपूर्वा मुखीजा?
अपूर्वा मुखीजा ने ड‍िजीटल स्‍पेस में खास जगह बनाई है. COVID-19 लॉकडाउन के दौरान ह्यूमरस स्‍क‍िट्स बनाने से शुरुआत करने वाली अपूर्वा आज एक प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं. 1998 में द‍िल्‍ली में जन्‍मीं अपूर्वा ने मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर से बीटेक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग) क‍िया है. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में उनका जन्‍म नोएडा में होना भी बताया गया है. 2020 के लॉकडाउन के दौरान उन्‍होंने ह्यूमरस, बेबाक वीडियो और छोटे ब्‍लॉग पोस्ट करके ड‍िजीटल यूजर्स के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़े हैं. अपूर्वा ने अपनी ड‍िजीटल प्रजेंस को फुल टाइम कर‍ियर में बदल ल‍िया है. उन्‍होंने NIKE, वनप्लस, नेटफ्लिक्स, अमेजन, गूगल, मेटा, मेबेलीन, केट स्पेड और स्विगी जैसे 150 से ज्‍यादा बड़े ब्रांड्स के साथ कोलेब्रेशन क‍िया है. इसके अलावा उन्‍होंने वेब सीरीज में भी काम किया है. फोर्ब्स ने 2023 और 2024 में अपनी 'टॉप 100 डिजिटल स्टार्स' की ल‍िस्‍ट में उन्‍हें शाम‍िल क‍िया. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Apoorva Mukhija

