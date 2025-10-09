Who Is Ashwini Bhide: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई मेट्रो लाइन-3 (Aqua Line) के अंतिम चरण का उद्घाटन कर द‍िया. एक्‍वा लाइन के अंत‍िम चरण के शुरू होने से देश की आर्थ‍िक राजधानी में सफर पहले से ज्‍यादा आसान और तेज हो जाएगा. साउथ मुंबई से सीधे एयरपोर्ट के लि‍ए शुरू हुई एक्‍वा लाइन को तैयार करने में 12,200 करोड़ रुपये का खर्च आया है. इस पूरी लाइन पर 37,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की लागत आई है. इस लाइन के शुरू होने के साथ ही सबसे ज्‍यादा चर्चा अश्‍व‍िनी भिड़े (Ashwini Bhide) की हो रही है. सोशल मीड‍िया पर छाई अश्‍व‍िनी भिड़े की हर कोई तारीफ कर रहा है.

आख‍िरकार कौन हैं अश्‍व‍िनी भिड़े?

मह‍िंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और कारोबारी आनंद मह‍िंद्रा ने भी अपनी X पोस्‍ट में भिड़े की जमकर तारीफ की है. इस सबके बाद आपके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा क‍ि आख‍िर अश्‍व‍िनी भिड़े (Ashwini Bhide) कौन हैं? आपको बता दें अश्‍व‍िनी भिड़े मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) की एमडी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्र‍िंस‍िपल सेक्रेटरी हैं. मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्‍वा लाइन) को पूरा करने में उनकी अहम भूम‍िका है. इस कारण आनंद मह‍िंद्रा जैसे लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं.

10 साल तक मेट्रो प्रोजेक्‍ट से जुड़ी रहीं

अश्‍व‍िनी भिड़े ने साल 2015 में एमडी (Managing Director) के रूप में इस मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू किया था. अब 2025 में जब यह आम जनता के लिए खुल गई है तब तक उन्होंने इसके काम को पूरे होते देखा. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 'X' पर शेयर की गई पोस्ट में ल‍िखा '@AshwiniBhide को दिल से धन्यवाद, जिनसे मैं सालों पहले मिला था. उस समय उन्हें इस मुश्किल प्रोजेक्ट को बनाने की ज‍िम्‍मेदारी सौंपी गई थी. आपकी दूरदर्शिता, समर्पण, और लगन ने सभी मुंबईवास‍ियों को सचमुच बदलाव लाने वाला एक उपहार द‍िया है. आप हर मायने में एक रोल मॉडल हैं.'

आसान नहीं थी एक्‍वा लाइन का काम पूरा करना

दरअसल, मेट्रो लाइन के इस प्रोजेक्ट को लेकर कई संगठनों की तरफ से चिंताएं जताई गई थीं. काम को आगे बढ़ाने के लि‍ए इन च‍िंताओं को सॉल्‍व करके आगे बढ़ाना जरूरी थी. मुंबई के तटवर्ती इलाके और भौगोल‍िक बनावट में इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्‍ट को पूरा करने को लेकर काफी च‍िंता थी. मेट्रो सुरंग बनाने वाली मशीनों का यूज करते हुए समुद्र तट के पास ऐतिहासिक स्‍थल और रेलवे लाइन के नीचे से खुदाई करना काफी चुनौती वाला काम था. प्रोजेक्‍ट का सबसे बड़ा व‍िरोध उस समय हुआ जब मेट्रो प्रशासन आरे कॉलोनी में मेट्रो के लिए कारशेड (Carshed) बनाना चाहता था.

अश्‍व‍िनी भिड़े का कर‍ियर

अश्‍व‍िनी भिड़े ने अपनी पढ़ाई सावित्रीबाई फुले पुणे यून‍िवर्स‍िटी से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने सिविल सर्व‍िस की तैयारी की और 1995 बैच आईएएस अधिकारी बनीं. उन्‍होंने एमबीए भी क‍िया है. साल 2008 से लेकर अब तक उन्‍होंने एड‍िशनल मेट्रोपॉल‍िटन कम‍िश्‍नर, स्‍कूल एजुकेशन एंड स्‍पोर्ट सेक्रेटरी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की एमडी और एड‍िशनल म्‍युन‍िस‍िपल कम‍िश्‍नर की ज‍िम्‍मेदारी संभाली है. मौजूदा समय में वह एमएमआरसी (MMRC) की एमडी के अलावा मुख्यमंत्री फडणवीस की प्र‍िंस‍िपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं.