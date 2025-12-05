मार्केट में हड़कंप, अवधूत साठे कौन हैं जिनपर SEBI ने लगाया बैन, लौटाने होंगे ₹546 करोड़

Who is Avadhut Sathe : SEBI ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी (ASTA) के फाउंडर अवधूत साठे को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है और 546 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया है. रेगुलेटर ने कहा कि ये पैसा बिना रजिस्ट्रेशन वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटी के जरिए इकट्ठा किया गया था, जिसने हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह किया है. ये भारत में किसी फिनफ्लुएंसर से जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है.

4 दिसंबर को जारी किया गया ये आदेश, SEBI के फिनफ्लुएंसर इकोसिस्टम को साफ करने की कोशिश में एक टर्निंग पॉइंट है, जहां कई ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन देने का दावा करते हैं लेकिन बिना किसी रेगुलेटरी लाइसेंस के स्पेसिफिक स्टॉक टिप्स, गाइडेंस और लाइव ट्रेडिंग कॉल देते हैं.

SEBI की नजर में कैसे आया ये मामला

Add Zee News as a Preferred Source

SEBI की जांच तब शुरू हुई जब शिकायतें मिलीं कि साठे की एकेडमी सिर्फ ट्रेडिंग कोर्स ही नहीं दे रही थी. बल्कि लाइव मार्केट सेशन के दौरान खरीदने और बेचने के कॉल भी दे रही थी. जांच शुरू होने के बाद SEBI ने वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया कंटेंट, पेमेंट स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेंट्स की गवाही का एनालिसिस किया. SEBI द्वारा बताए गए एक उदाहरण में साठे को एक लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हुए दिखाया गया था. जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक खास कीमत पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड में एंट्री करने का निर्देश दिया था, साथ ही स्टॉप-लॉस और टारगेट भी बताया था.

SEBI ने कहा कि ये बात एजुकेशन से कहीं आगे की थी और ये सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बन गया था.

यह भी पढ़ें : घर बैठे होगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन, DigiLocker ने पेश किया नया फीचर

गारंटीड रिटर्न का झूठा एहसास

SEBI ने बताया कि एकेडमी के 'काउंसलिंग बैच' एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम थे जिसके जरिए साठे और उनकी टीम पार्टिसिपेंट्स को रियल ट्रेड पर गाइड करती थी. अक्सर तुरंत इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करती थी. इनमें से कुछ ग्रुप में सैकड़ों मेंबर थे जो ज्यादा फीस देते थे. SEBI ने पाया कि ASTA अक्सर हाई-प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी का एडवर्टाइजमेंट करती थी और कोर्स को प्रमोट करने के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करती थी. रेगुलेटर ने कहा कि इससे 'गारंटीड रिटर्न का झूठा एहसास' पैदा होता है, ये इन्वेस्टर-प्रोटेक्शन नियमों के खिलाफ है.

कौन हैं अवधूत साठे?

देश के एक मशहूर फिनइन्फ्लुएंसर अवधूत साठे, अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी (ASTA) के फाउंडर हैं. वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े कोर्स बेचते हैं. साठे की एकेडमी 2017 के लॉन्च हुई थी और बाद में ये बड़ी एंटिटी बनाई गई. अवधूत साठे की एकेडमी में इंट्रो सेशन से लेकर हाई-एंड मेंटरशिप तक कई तरह के कोर्स दिए जाते हैं.