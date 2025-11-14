Advertisement
Bihar Result: जीत हो या हार पर दौलत के बाजीगर तो यही हैं, बिहार के सबसे अमीर नेता, तिजोरी में ₹3,68,98,57,184 दौलत, सबसे गरीब के पार 0 बैंक बैलेंस

Bihar Election Results 2025:  बिहार चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है. जीत-हार के नतीजे सामने आ जाएंगे. एनडीए की वापसी होगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी कुछ घंटों में पता चल जाएगा. जीत-हार के बीच ये जानना भी दिलचस्प है कि बिहार राज्य जिसे गरीब और बीमारू राज्य कहा जाता है, वहां का सबसे अमीर नेता कौन है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 14, 2025, 09:32 AM IST
Bihar Richest Leader: बिहार चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है. जीत-हार के नतीजे सामने आ जाएंगे. एनडीए की वापसी होगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी कुछ घंटों में पता चल जाएगा. जीत-हार के बीच ये जानना भी दिलचस्प है कि बिहार राज्य जिसे गरीब और बीमारू राज्य कहा जाता है, वहां का सबसे अमीर नेता कौन है. बिहार चुनाव 2025 में सबसे दौलतमंद उम्मीदवार कौन है ? बिहार जैसे गरीब राज्य में कौन सा नेता है, जिसके बैंक बैलेंस में 3680000000 रुपये का बैंक बैलेंस है.  

बिहार का सबसे अमीर नेता 

बिहार चुनाव में  2600 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है. उनमें से 42 फीसदी ऐसे उम्मीदवार है, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है.  साल 2020 के मुकाबले इस बार अधिक नेता है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है. ADR Report की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार चुनाव 2025  चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 3.35 करोड़ है. वहीं सबसे अमीर उम्मीदवार के खाते में 368 करोड़ रुपये की अथाह संपत्ति है.  

बिहार का सबसे अमीर नेता कौन ?  

बिहार चुनाव 2025 के सबसे अमीर नेता रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह हैं. पश्चिमी चंपारण ज़िले के लौरिया से विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के उम्मीदवार और बिल्डर रण कौशल प्रताप सिंह के पास 368 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनके इस अथाह संपत्ति में  गैर-कृषि संपत्ति, 5.51 करोड़ रुपये के शेयर्स और बॉन्ड्स, और 2.58 करोड़ रुपये के कृषि भूमि है. इसके अलावा उनकी पत्नी के पास  131 करोड़ रुपये की संपत्ति है. 7 लग्जरी गाड़ियाँ और लगभग 3.4 किलो सोने के साथ वो बिहार के सबसे अमीर नेता बने हुए हैं.  

सबसे अमीर के पास जानिए कौन सबसे गरीब उम्मीदवार 

गुड्डू सिंह जहां सबसे अमीर नेता है तो वहीं सबसे गरीब नेता के पास शून्य इनकम है. यानी उनके पास कोई दौलत नहीं है वो कंगाल है. BSP नेता सुनील कुमार चौधरी के पास जीरो संपत्ति है.  उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में यही बताया है.बिहार चुनावमें से कई नेता हैं, जिसके पास 1000 रुपये की ही संपत्ति है. मोहम्मिद आलाम उनमें से एक है, जिसके पास सिर्फ 1000 रुपये की संपत्ति है. 

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

