/अनाथाश्रम में बचपन, ₹5 की दिहाड़ी पर टिकी थी जिंदगी...कौन हैं ज्योति रेड्डी, जिन्होंने अमेरिकी में खड़ी कर दी ₹1500000000 की कंपनी

Who is Jyothi Reddy: तेलंगाना के छोटे से गांव में पैदा हुई ज्योति रेड्डी चार बहनों में सबसे छोटी थी. पिता की हालात ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों का पेट भर सकें, इसलिए उन्होंने ज्योति को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया. ज्योति का पूरा बचपन अनाथों की तरह इसलिए बीता, क्योंकि उसके पास परिवार तो था, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे.
अगर ये सब पढ़कर आप ये सोच रहे हैं कि ज्योति ने किसी तरह से अपनी जिंदगी काटी होगी, तो आप गलत हैं. अनाथों की जिंदगी जीने वाली इस लड़की ने आगे चलकर अमेरिका में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी.
1970 में तेलंगाना के वारंगल जिले में जन्म हुआ, लेकिन बचपन अनाथों की तरह बीता. वहीं किसी तरह से पढ़ाई कर 10वीं पास की. 16 साल की उम्र में उनसे 10 साल बड़े व्यक्ति के साथ उनकी शादी करवा दी गई. 18 की उम्र में ज्योति 2 बच्चों की मां बन चुकी थी. उनके लिए शादी को संभालना लगभग मुश्किल हो रहा था. ज्योति ने सब कुछ छोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया. ना किसी का सहारा था, ना पैसे और ना ही किसी की सहानभुति....1980 के दशक में जरा कल्पना करिए एक अकेली औरत अपने दो बच्चों की जिम्मेदारी के साथ पति को छोड़कर निकल गई हो, कितना मुश्किल दौर रहा होगा.
अनजाना शहर, अनजाने लोग, लेकिन कंधों पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी. पुरुष प्रधान समाज में ज्योति ने खेतिहर मजदूरों के साथ कम करना शुरू किया. दिहाड़ी में सिर्फ 5 रुपये मिलते थे. इतने से तीन लोगों को पेट कहां भरने वाला था. दिन में दिहाड़ी करती और रात में सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करती थी. बीच का समय बचता, तो घर-घर जाकर साड़ी बेचने का काम करती थी. ज्योति दिन के हर एक घंटे का इस्तेमाल कर रही थी.
आप 8-9 घंटे की ड्यूटी में थक जाते हैं और घर पहुंचते ही सोफा या बेड पकड़ लेते हैं. इतने काम के बावजूद ज्योति पढ़ाई के लिए वक्त निकाल रही थी. उन्होंने ना केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि स्किल भी सीखा. टाइपिंग सीखकर स्कूल में नौकरी हासिल की. कोई आम इंसान होता, तो इतने पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता. साल 1992 में उन्हें स्कूल टीचर की नौकरी के लिए 398 रुपए की सैलरी मिलने लगी, बेटियों का एडमिशन भी मिशनरी स्कूल में हो गया. सब ठीक चल रहा था, लेकिन ज्योति खुश नहीं थी.
ज्योति की चचेरी बहन अमेरिका से लौटी थी. उसकी मदद से उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया. पहले छोटी-मोटी नौकरी की. वीजा के लिए उन्हें बार-बार वीजा ऑफिस और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे. यहीं से उनकी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट आया. ज्योति ने देखा कि लोग वीजा प्रोसेसिंग कराने के लिए लोग मुंहमांगी रकम देने को तैयार रहते थे. फिर क्या था, ज्योति ने वीजा मामले में कंसल्टिंग देने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया.
ना कोई इन्वेस्ट था, ना कोई मेंटर, ना स्कीम और ना ही लकी ब्रेक... 5 रुपये में खेतों में काम करने वाली ज्योति ने अमेरिकी में अपने दम पर IT सर्विस कंपनी Key Software Solutions शुरू कर दी . उनकी कंपनी अमरीका के फोनिक्स में है. अमेरीका में 6 घरों की मालकिन है. भारत में उनके पास कई फ्लैट, संपत्तियां है. ज्योति की कहानी सिखाती है कि अगर इंसान ठान लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आपको रोक नहीं पाती.