जहां 10 ग्राम सोने की बाली खरीदने में छूट रहे पसीने, वहां कौन है, जिसने महीनेभर में खरीद लिया 200 Kg गोल्ड, सोने से लबालब भरा है इसकी तिजोरी

Gold Rate Today: सोने की कीमत भले ही गिर रही है,लेकिन अभी भी सोना मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर है. दीवाली के बाद से सोने की गिरती कीमत के बाद भी 10 ग्राम सोना 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार ही है. यानी अगर आपको 10 ग्राम की सोने की बाली बनवाले के लिए सवा लाख रुपये ( जीएसटी, मेकिंग चार्ज मिलाकर) तक खर्च करने पड़ेंगे. महंगे सोने ने लोगों के बीच इसकी डिमांड भी गिरा ही है, लेकिन भारत में कोई है जो महंगा होने के बाद भी ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी कर रहा है.

भारत में कौन खरीद रहा है ताबड़तोड़ सोना ?

भले ही सोना आपकी पहुंच से दूर हो, लेकिन भारत में कोई है, जो इतना महंगा होने के बाद भी सोने की बपंर खरीदारी कर रहा है. इसने सिर्फ सितंबर महीने में 0.2 मीट्रिक टन यानी करीब 200 किलो सोना खरीद लिया है. इसके पास वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 880 मीट्रिक टन सोने का खजाना भरा हुआ है. दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. RBI ने सितंबर में 0.2 टन यानी कीरब 200 किलो सोना खरीदा है. सितंबर में समाप्त छमाही में रिजर्व बैंक ने 0.6 टन यानी 600 किलोग्राम सोना खरीदा.सितंबर और जून में क्रमशः कुल 0.2 टन और 0.4 टन सोना खरीदा. रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 880.18 टन के पार हो गया है. सोने में चीन ने खेल लिया बड़ा खेल, खत्म किया Tax छूट, गोल्ड की कीमतों पर पड़ेगा सीधा असर!

Add Zee News as a Preferred Source

खजाने में कितना भरा है सोना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सोने के भंडार पहली बार 102.36 अरब डॉलर मूल्य को पार कर गया. अब सवाल कि आखिर रिजर्व बैंक इतना सोना खरीद क्यों रहा है. दरअसल वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने से केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं.सुरक्षित निवेश के लिए सोने की खरीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई भी सोने की खरीदारी कर रहा है. माना जाता है कि जिस देश के पास जितना सोना, वो देश उतना ताकतवर. टैरिफ विवाद, ट्रेड डील में देरी के चलते रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिर्व को बढ़ा रहा है.