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Hindi Newsबिजनेसकौन हैं क्लेयर मजूमदार? जो बनेंगी किरण मजूमदार-शॉ की उत्तराधिकारी; संभालेंगी बायोकॉन का ₹60,000 करोड़ का कारोबार

कौन हैं क्लेयर मजूमदार? जो बनेंगी किरण मजूमदार-शॉ की उत्तराधिकारी; संभालेंगी बायोकॉन का ₹60,000 करोड़ का कारोबार

किरण मजूमदार-शॉ ने स्पष्ट किया है कि वो तुरंत पद नहीं छोड़ रही हैं और अपनी भूमिका में बनी रहेंगी, जबकि क्लेयर धीरे-धीरे अधिक जिम्मेदारियां संभालेंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 06, 2026, 04:15 PM IST
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Who is Claire Mazumdar :  किरण मजूमदार-शॉ ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन के लिए औपचारिक रूप से सक्सेशन प्लान तय कर दिया है. उन्होंने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया है. 73 वर्षीय किरण मजूमदार-शॉ ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी सुरक्षित और सक्षम हाथों में रहे. उन्होंने कहा कि मैं बायोकॉन की एकमात्र मालिक हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मैं इसे सही हाथों में सौंपूं. मैंने अपनी भतीजी क्लेयर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने साबित किया है कि वो एक कंपनी चला सकती हैं.

हालांकि, ये बदलाव धीरे-धीरे होगा. मजूमदार-शॉ ने स्पष्ट किया है कि वो तुरंत पद नहीं छोड़ रही हैं और अपनी भूमिका में बनी रहेंगी, जबकि क्लेयर धीरे-धीरे अधिक जिम्मेदारियां संभालेंगी.

कौन हैं क्लेयर मजूमदार?

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37 वर्षीय क्लेयर मजूमदार एक बायोटेक विशेषज्ञ हैं और Bicara Therapeutics की संस्थापक CEO हैं,  ये बायोकॉन द्वारा इनक्यूबेट की गई एक क्लिनिकल-स्टेज ऑन्कोलॉजी कंपनी है. उन्होंने कंपनी को शुरुआत से लेकर 2024 में NASDAQ लिस्टिंग तक पहुंचाया. लिस्टिंग के समय कंपनी का वैल्यूएशन 800 मिलियन डॉलर से अधिक था. ये बाद में बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गया है.

बिकारा का प्रमुख प्रोग्राम सिर और गर्दन के कैंसर को लक्षित करने वाली एक बायफंक्शनल एंटीबॉडी पर केंद्रित है. ये फिलहाल क्लिनिकल डेवलपमेंट के फेज में है और इसके वैश्विक ट्रायल जारी हैं. मजूमदार-शॉ ने इसे क्लेयर की ग्लोबल लेवल पर कंपनी को आगे बढ़ाने की क्षमता का प्रमाण बताया.

कहां से की है पढ़ाई लिखाई

शिक्षा के क्षेत्र में भी क्लेयर की मजबूत पृष्ठभूमि है. क्लेयर ने मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी  (एमआईटी) से बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चिकित्सा विद्यालय से कैंसर जीवविज्ञान में पीएचडी और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के व्यवसाय विद्यालय से एमबीए किया है.

बिकारा शुरू करने से पहले उन्होंने थर्ड रॉक वेंचर्स में कंपनी निर्माण पर काम किया और रियोस मेडिसिन्स में भी योगदान दिया, जहां उन्होंने रोश के साथ एक बड़ी वैश्विक साझेदारी में भूमिका निभाई. क्लेयर रिले थेराप्यूटिक्स और नूरा हेल्थ के बोर्ड में भी शामिल हैं, जहां नूरा हेल्थ परिवार के देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित कर मरीजों के परिणाम बेहतर बनाने का काम करती है. व्यक्तिगत जीवन में क्लेयर की शादी थॉमस रॉबर्ट्स से हुई है, जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट) हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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