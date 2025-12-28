दिल्ली की ये नारी सबपर भारी, अमेरिका में खड़ा किया दौलत का ऐसा पहाड़ कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला सब हुए पस्त, कौन हैं जयश्री उल्लाल ?

Who is Jayshree Ullal: जब भी बात अमीर भारतीय सीईओ की होती है, लोगों के दिमाग में सुंदर पिचाई सत्या नडेला जैसे नाम आ जाते हैं. अमीरों की लिस्ट में से शामिल जरूर है, लेकिन सबसे अमीर भारतीय सीईओ की कतार में से पीछे है. इस लिस्ट में उस महिला का नाम है, जिसकी तिजोरी में इन दोनों की दौलत समा जाए. दिल्ली की गलियों से निकलकर अमेरिका की सिलिकॉन वैली पर राज करने वाली ये महिला सबसे अमीर भारतीय सीईओ की लिस्ट में टॉप पर है. हुरुन इंडिया ने 2025 की ताजा रिच लिस्‍ट में एरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल दुनियाभर में भारतीय मूल के लीडर्स में सबसे पहले स्थान पर हैं.

कौन हैं जयश्री उल्लाल

साल 1961 में लंदन में जन्मीं जयश्री का पूरा बचपन दिल्ली में बीता. दिल्ली के ‘कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी’ स्कूल से पढ़ाई करने वाली जयश्री ने स्कूल के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चुना. शुरुआत से ही उनका मन बिजली और मशीनों की दुनिया में लगता था. अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. साल 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस हासिल की. उन्होंने देखा कि टेक सेक्टर में महिलाओं की गिनती बहुत कम है, उन्होंने इसी सेक्टर में खुद को साबित करने का फैसला किया. पढ़ाई पूरी करके सबसे पहले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर और AMD जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया. चिप मेकिंग का काम सीखा . उन्होंने क्रेसेंडो कम्युनिकेशंस नाम की एक छोटी-सी कंपनी में काम किया. साल 1993 में टेक कंपनी सिस्को ने उनकी छोटी-सी कंपनी को खरीद लिया. यही से जयश्री ने नई उड़ान हासिल कर ली.

Cisco में बड़ी जिम्मेदारी

उन्होंने 15 साल तक सिस्को में काम किया. उनकी लीडरशिप में सिस्को का नेटवर्किंग बिजनेस करोड़ों से बढ़कर अरबों डॉलर का हो गया. साल 2008 में वो अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) नाम के एक स्टार्टअप से जुड़ गईं. ये कंपनी सिर्फ 4 साल पुराना था. सिस्को जैसी मल्टीनेशनल में काम करने के बाद जयश्री ने एक कमरे और चंद लोगों के साथ शुरू हुई कंपनी से जुड़ने का फैसला किया. क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा बड़े डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और एंटरप्राइज कैंपस एनवायरनमेंट के लिए हाई-परफॉरमेंस और सॉफ्टवेयर-ड्रिवन स्विच और सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी है.

करोड़ों की दौलत

सिस्को जैसी बडडी कंपनी में काम करने के बाद जयश्री ने अरिस्टा को न केवल चुना, बल्कि बतौर सीईओ कंपनी को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया. फोर्ब्स के अनुसार, 27 दिसंबर 2025 तक जयश्री उल्लाल की कुल नेट वर्थ 5.7 अरब डॉलर यानी 51,189 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई. उनकी दौलत में 3.4 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ. उनकी तुलना में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की कुल संपत्ति 1.1 अरब डॉलर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की दौलत 1.5 अरब डॉलर है.