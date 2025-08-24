सरकार के एक फैसले से मुश्किल में ₹6,98,44,77,87,200 की कंपनी, कौन हैं ड्रीम 11 के मालिक हर्ष जैन, एक के बाद एक कैंसिल हो रही डील, अंबानी परिवार से है रिश्ता

Dream 11 Owner: भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अब बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा Dream 11 नहीं दिखेगा. भारतीय टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 की ब्रांडिंग गायब दिखेगी. सरकार के एक फैसले ने इस कंपनी के भीतर तूफान ला दिया है. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पास होने के बाद ड्रीम 11 जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लग गया है. जिसकी वजह से अब ड्रीम 11 को अपना कारोबार समेटना पड़ रहा है. इसी बिल के बाद कंपनी ने बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए में तीन साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया है. इसके साथ ही जो लोग ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाकर खेलते थे, वो भी अब नहीं हो सकेगा.

8 अरब डॉलर की कंपनी

सरकार के फैसले से सबसे बड़ा झटका हर्ष जैन की कंपनी ड्रीम 11 को लगा है. ड्रीम 11 पर पाबंदी लग गई है. सरकार के फैसले से कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. बता दें कि साल 2008 में हर्ष जैन ने ड्रीम 11 की शुरुआत की थी. बहुत कम समय में ही उनकी कंपनी पॉपुलर हो गई. हर्ष की मेहनत का नतीजा था कि साल 2019 में उनकी कंपनी ने यूनिकॉर्न का खिताब हासिल कर लिया. कंपनी की मार्केच वैल्यू 1 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गई. कंपनी के प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग अपनी फैंटेसी टीम बनाकर खेलते थे.

कौन है Dream11 का मालिक

Dream11 के मालिक हर्ष जैन पर लोग फैंटेसी टीम बनाकर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन अब सरकार के फैसले ने इस पर पाबंदी लगा दी है. सरकार के फैसले से 8 अरब डॉलर यानी करीब 6,98,44,77,87,200 रुपये की कंपनी मुश्किल में फंस गई है. हर्ष जैन, जिनके पिता आनंद जैन, मुकेश अंबानी के बेहद करीबी दोस्त हैं, उनका रिलायंस इंडस्ट्रीय के मालिक से गहरा नाता है. हर्ष ने हाल ही में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बगल में बंगला भी खरीदा है. हर्ष जैन के पिता आनंद जैन और अंबानी स्कूल के वक्त से दोस्त हैं.

अंबानी परिवार के करीबी रिश्ता

रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी आनंद जैन को काफी मानते थे. धीरूभाई अंबानी के कहने पर 1981 में आनंद जैन ने दिल्ली में अपना बिजनेस छोड़कर रिलायंस ग्रुप को जॉइन कर लिया था. रिलायंस के कई बड़े प्रोजेक्ट में उनकी अहम भागीदारी रही है. आनंद जैन रिलायंस कैपिटल के वाइस-चेयरमैन और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में शामिल है. यानी हर्ष जैन का अंबानी परिवार से पारिवारिक रिश्ता है.