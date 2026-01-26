कभी देश छोड़कर भागना पड़ा,आज यूरोप की पावर लेडी...कौन हैं उर्सुला वॉन जो बनीं भारत का खास मेहमान,अमेरिका-चीन क्यों परेशान ?

Advertisement
EU Chief in India: भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. ये गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है. देश के शौर्य, साहस और ताकत की गवाही कर्तव्य पथ बन रहा है तो वहीं पहली बार है जब दो मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं.

Jan 26, 2026
Republic Day Chief Guest: भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. ये गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है. देश के शौर्य, साहस और ताकत की गवाही कर्तव्य पथ बन रहा है तो वहीं पहली बार है जब दो मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं. यूरोपीय यूनियन के दो बड़े नेता इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए हैं. ये पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के बजाए यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है. EU के दो ताकतवर नेता भारत के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर आए हैं. ये कई मायनों में खास है. ईयू के दो शक्तिशाली नेताओं के बतौर चीफ गेस्ट बनकर आने के कूटनीतिक मायने हैं, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले ईयू नेताओं का भारत आना क्यों इतना अहम है, ये समझेंगे, उससे पहले उन दो नेताओं के बारे में जानते हैं.  

सुपर मॉम से लेकर पावर हाउस तक का सफर 

67 साल की उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग (यूरोपियन कमीशन) की अध्यक्ष हैं. उनके साथ यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी भारत आए हैं. पहली बार साल 2019 में ईयू का चुनाव लड़ने वाली उर्सुला वॉन ने जबरदस्त जीत हासिल की. साल 2024 में उन्होंने दूसरी बार ईयू का चुनाव जीता. जर्मनी की रक्षा मंत्री रह चुकी उर्सुला वॉन की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में होती है. 27 देश और 22 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, यूरोप की 'पावर लेडी' दिल्ली में हैं मौजूद... ऐसा क्या खास कि ट्रंप और जिनपिंग दोनों बेचैन ?

19 साल की उम्र में देश छोड़कर भागना पड़ा 

उर्सुला के पिता अन्सर्ट अल्ब्रेख्ट जर्मनी के मंत्री थे. जर्मनी में उस वक्त हालात बिगड़ रहे थे, उग्रवादी संगठन रेड आर्मी फैक्शन राजनेताओं के परिवारों के बच्चों का अपहरण कर रहा था. लगातार बिगड़ते हालात के 19 साल की उर्सुला को रातों-रातों जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा था. कई साल तक उन्होंने गुमनामी में रहकर पढ़ाई की. बहन की कैंसर से मौत हो जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने की कसम खाई और हनोवर मेडिकल स्कूल से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हालिस की.  Republic Day: जितने में आज डेढ़ लीटर दूध, उतने में 10 ग्राम सोना, लॉलीपॉप से भी कम में गाड़ी की टंकी फुल... 76 सालों में कितना बदल गया भारत

 

 राजनीति में एंट्री 

जर्मनी में डॉक्टर के तौर पर काम करते हुए ही उर्सुला की मुलाकात हाइको वॉन डेर लेयन से हुई, जो खुद डॉक्टर थे. दोनों ने 1986 में शादी कर ली.बाद में उन्हें पति के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने वैश्विक मामलों और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की. यहीं से उनके राजनीतिक में प्रवेश का रास्ता खुल गया.  साल 1990 में उन्होंने जर्मनी की प्रमुख पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) की सदस्यता ली. अमेरिका से जर्मनी लौटने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस राजनीति में बढ़ा दिया. पिता की सियासी पृष्ठभूमि पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष तक पहुंचने का सफर तेजी से पूरा कर लिया.  साल 2012 में उन्हें जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री बनने का खिताब मिला. 

 7 बच्चों की मां, 5 पोते-पोतियों की ग्रैंड मदर हैं उर्सुला वॉन 

घुड़सवारी का शौक रखने वाली उर्सुला वॉन 7 बच्चों की मां है. उनके सात बच्चे हैं- डेविड, सोफी, डोनाटा, जुड़वां बच्चे विक्टोरिया और जोहाना, एग्मोंट और ग्रासिया है. उनके 5 पोते-पोतियां है. सुपरमॉम और सुपर ग्रैंड मॉम उर्सुला वॉन ने घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ राजनीति में बड़ी जगह बनाई. घुड़सवारी का शौक रखने वाली उर्सुला ने घर और देश की जिम्मेदारी संभाली. साल 2019 में वो यूरोपीय यूनियन के साथ जु़ड़ गई.  

उर्सुला वॉन की संपत्ति  

2025 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति करीब 3.5 से 4 मिलियन डॉलर के बीच आंकी गई. ईयू चीफ के तौर पर उन्हें 4 लाख यूरो की सालाना सैलरी मिलती है. उनके पास आलीशान घर, स्विट्जरलैंड में हॉलिडे शैलेट, जर्मनी में पुस्तैनी बंगला सब है. 

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा?

पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के चीफ हैं. भारत और पुर्तगाल का पुराना रास्ता है. वे भारतीय मूल के हैं. उनके दादा गोवा के रहने वाले थे. उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी है. उन्होंने भारत और यूरोप के बीच एक सेतु का काम करते आए हैं. 

भारत और यूरोप दोनों के लिए खास 

भारत में गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर आईं उर्सुला वॉन मुक्त व्यापार समझौता साइन कर सकती है. भारत और ईयू के बीच की ये ट्रेड डील दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. दोनों के बीच 137 अरब डॉलर का कारोबार होता है. यूरोप भी चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है. ऐसे में भारत के साथ 19 सालों से अटकी डील को जल्द क्लोज करने के लिए वो भी बेताब है. वहीं भारत को इस डील से 27 देशों के साथ मुफ्त निर्यात के रास्ते खुल जाएंगे. दोनों के लिए 2 अरब लोगों का बड़ा बाजार मिल जाएगा.इससे भारत और यूरोप के  निर्यातकों को बढ़ावा मिलेगा. खासकर भारत के कपड़ा और आभूषण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. ईयू के नजरिये से यह समझौता सप्‍लाई चेन में डायवर्सिफिकेशन लाने के लिए खास है. चीन पर उसकी निर्भरता कम होगी.  

अमेरिका और चीन दोनों के लिए सबक 
 
भारत और यूरोप के बीच इस फ्री ट्रेड डील से दोनों के लिए 2 अरब लोगों का बड़ा बाजार खुल जाएगा. निर्यात बढ़ने से अमेरिका के टैरिफ का असर कम होगा. भारत-यूरोपीय संघ की बीच मुफ्त कारोबार से भारत के लिए 27 देशों के बाजार उपलब्घ होंगे. बिना किसी टैरिफ, बिना किसी रोकटोक के दोनों के बीच आयात-निर्यात हो सकेगा. भारत और ईयू के बीच एफटीए साइन दोनों ने अमेरिका और चीन दोनों की दादागिरी कम होगी.अमेरिका टैरिफ का हंटर चलाकर भारत के निर्यात को प्रभावित कर उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन अगर ईयू के साथ डील हो जाती है तो अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा. वहीं चीन की ओर से भारत के सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए जब मर्जी तब प्रतिबंधों का राग अलाप लिया जाता है. भारत और ईयू के बीच बढ़ते कारोबारी संबंधों से इन देशों पर भारत के निर्भरता कम होगी. अगर भारत के नजरिए से देखें तो शॉर्ट-टर्म में भारत का रियल इनकम में 5.16 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है, वहीं लॉग टर्म में भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

