सरकारी स्कूल में पढ़ा किसान का लड़का टाटा का नया 'रत्न',न टाटा सरनेम, न पारसी धर्म, फिर भी कंपनी ने इनके लिए बदला नियम, ₹155 करोड़ की सैलरी

N Chandrasekaran Extension: टाटा समूह में इन दिनों काफी उथल-पुथल की स्थिति है. TCS में छंटनी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि टाटा ट्रस्ट के बोर्ड रूम का झगड़ा इतना बढ़ा कि सरकार को दखल देना पड़ गया. इन विवादों के बीच टाटा समूह ने एक और बड़ा फैसला लिया है. पहली बार टाटा ग्रुप ने रिटायरमेंट उम्र में बदलाव करते हुए एक्सटेंशन दिया है.टाटा समूह ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाकर साल 2032 तक के लिए कर दिया है.

टाटा ने इस शख्स के लिए बदला नियम

टाटा समूह की पॉलिसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव की रिटायरमेंट एज 65 साल और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 70 साल है. टाटा ने नियम में बदलाव करचे हुए 63 साल के चंद्रशेखरन तीसरी बार तीसरी बार एक्टेंशन दिया है. फरवरी 2027 में जब उनका दूसरा टर्म खत्म होगा तो वो 65 साल के होंगे. कंपनी ने उन्हें चेयरमैन के पद पर 70 साल की उम्र यानी साल 2032 तक के लिए एक्टेंशन दिया है.ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखरन के एक एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई है. उन्हें तीसरी बार टाटासंस के चेयरमैन पद पर बनाए रखने के पीछे कई अहम प्रोजेक्ट्स है.सेमीकंडक्टर ईवी, एयर इंडिया में अहम बदलाव के कई ऐसे काम है, जिसके लिए उनकी जरूरत को देखते हुए उन्हें यह एक्सटेंशन मिला है. यूं ही कोई रतन टाटा नहीं बन जाता...बचपन में छूटे मां-बाप,अधूरा रहा प्यार, अपने स्टाफ के लिए गुंडों से भिड़े, बेजुबानों से ऐसा लगाव कि 'ताज' तक ठुकरा दिया

Add Zee News as a Preferred Source

जहां बने इंटर्न, वहीं से होंगे रिटायर

एन चंद्रशेखरन ने अपने पूरा करियर टाटा को सौंप दिया. न तो उनके नाम में टाटा सरनेम है और न ही वो पारसी धर्म के है. न ही उनका कोई ताल्लुक टाटा के परिवार से रहा, लेकिन अपने काम और काबिलियत के दम पर उन्होंने जिस कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की वहीं से रिटायर भी होंगे. नटराजन चंद्रशेखरन ने 1987 में टीसीएस में इंटर्न के रूप में काम शुरू किया. इसके बाद के दो दशकों में उन्होंने अपने काम से खुद को प्रूफ किया. सितंबर 2007 में उन्हें टीसीएस बोर्ड में जगह मिली. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने और फिर अक्टूबर 2009 में उन्हें सीईओ की जिम्मेदारी मिली. साल 2017 से वो टाटासंस के चेयरमैन बने हुए हैं.

किसान परिवार में जन्म और सरकारी स्कूल से पढ़ाई

नटराजन चंद्रशेखरन का जन्म साल 1963 में तमिलनाडु के मोहनूर गांव में एक किसान परिवार हुआ. शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई. बाद में उन्होंने कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री हासिल की. पढ़ने में होशियार चंद्रशेखरन ने तिरुचिरापल्ली स्थित रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशंस किया और उनकी पहली नौकरी टीसीएस में लगी.

कितनी है टाटासंस के चेयरमैन की सैलरी

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटासंसन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की सैलरी में इस साल भी 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 में उन्हें 155.81 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज मिल है. वित्त वर्ष 2023-24 में उन्हें 135 करोड़ रुपये सैलरी के तौर पर मिल रहे थे, जिसमें इस साल इंक्रीमेंट किया गया है. देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले चंद्रा को दो हिस्से में ये वेतन मिलता है. एक वेतन और दूसरा मुआवजे के तौर पर मिलता है.