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Hindi Newsबिजनेसकौन हैं HDFC बैंक के कैजाद भरूचा, ज‍िन पर बैंक जता रहा सबसे ज्‍यादा भरोसा; अब बनेंगे संकटमोचक!

कौन हैं HDFC बैंक के कैजाद भरूचा, ज‍िन पर बैंक जता रहा सबसे ज्‍यादा भरोसा; अब बनेंगे संकटमोचक!

एचडीएफसी बैंक से अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्‍तीफा देने से बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े होने लगे. इसके बाद आरबीआई ने आनन फानन में केकी मिस्‍त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया और न‍िवेशकों को भरोसा द‍िलाया क‍ि बैंक के अंदर सबकुछ ठीकठाक है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:13 AM IST
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कौन हैं HDFC बैंक के कैजाद भरूचा, ज‍िन पर बैंक जता रहा सबसे ज्‍यादा भरोसा; अब बनेंगे संकटमोचक!

who is kaizad bharucha: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी इन द‍िनों में सुर्ख‍ियों में है. गुरुवार को बैंक का शेयर एक ही कारोबारी सत्र में करीब 9 प्रत‍िशत तक ग‍िर गया. धड़ाम हुए शेयर से न‍िवेशकों के करीब एक लाख रुपये खाक हो गए. बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्‍तीफा देने के बाद यह सब हुआ. चक्रवर्ती के अचानक इस्‍तीफा देने से बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े होने लगे. इसके बाद आरबीआई ने आनन फानन में केकी मिस्‍त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया और न‍िवेशकों को भरोसा द‍िलाया क‍ि बैंक के अंदर सबकुछ ठीकठाक है.

इस सबके बीच सबसे ज्‍यादा चर्चा में मौजूदा ड‍िप्‍टी मैनेज‍िंग डायरेक्‍टर (DMD) कैजाद भरूचा (Kaizad Bharucha) हैं. बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन और अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री ने गुरुवार को एक कांफ्रेंस कॉल में कहा क‍ि भारुचा को आगे चलकर और बड़ी जिम्मेदारियां म‍िलेंगी. यह कदम बैंक की स्थिरता को बनाए रखने और पोस्ट-मर्जर इंटीग्रेशन मजबूत करने के लिए उठाया गया है. आइए जानते हैं कैजाद भारुचा के बारे में व‍िस्‍तार से-

1995 से एचडीएफसी बैंक के साथ

कैजाद भारुचा 1995 से एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के साथ जुड़े हुए हैं. कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने वाले भारुचा ने 1986 में अपने कर‍ियर की शुरुआत एसबीआई के साथ की थी. साल 2014 में भारुचा को एचडीएफसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया और होलसेल बैंकिंग का हेड बनाया. उसी साल उनके पास इन्वेस्टमेंट बैंक‍िंग पोर्टफोलियो की भी ज‍िम्‍मेदारी आ गई. कुछ साल बाद साल 2023 में भारुचा को ड‍िप्‍टी मैनेजिंग डायरेक्टर (DMD) बनाया गया. इस पद पर उन्‍होंने र‍िटेल बैंक‍िंग सेगमेंट की ज‍िम्‍मेदारी संभाली. आरबीआई की तरफ से जनवरी 2026 में उनके तीन साल के री-अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया गया.

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अगले तीन साल तक बैंक के साथ बने रहेंगे भरूचा

मौजूदा समय में भरूचा बैलेंस शीट के एसेट बिजनेस की ज‍िम्‍मेदारी संभाल रहे हैं. बोर्ड और मैनेजमेंट लेवल पर उनकी ज‍िम्‍मेदारी काफी बड़ी है. जनवरी 2026 में म‍िले आरबीआई (RBI) के अप्रूवल के बाद वह अगले तीन साल तक बैंक के साथ बने रहेंगे. बैंक के साथ लंबे समय से जुड़े होने के कारण वह एचडीएफसी के स‍िस्‍टम को करीब से समझते हैं. भरूचा के ऊपर बैंक के भरोसे को आप इस बात से ही समझ सकते हैं क‍ि प‍िछले एक दशक के दौरान उनकी ज‍िम्‍मेदार‍ियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं.

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की भी ज‍िम्‍मेदारी दी गई

साल 2014 में पहली बार उन्‍हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था. होलसेल बैंक‍िंग के साथ उन्‍हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की भी ज‍िम्‍मेदारी दी गई. 2023 में उनको ड‍िप्‍टी एमडी के पद पर प्रमोट क‍िया गया. डिप्‍टी एमडी बनाए जाने के साथ उन्‍हें रिटेल बैंकिंग की भी कमान संभाली. केकी म‍िस्‍त्री ने कहा, 'भारुचा एसेट बिजनेस की जि‍म्‍मेदारी संभालते हैं, जो बोर्ड और मैनेजमेंट के प्रत‍ि उनकी जवाबदेही को दिखाता है. आगे चलकर उन्हें और जिम्मेदारियां मिलेंगी.' सीईओ जगदीशन की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया.

जगदीशन ने कहा, अभी स्पेसिफिक जिम्मेदारी बताया काफी जल्‍दी होगा. लेक‍िन ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर का र‍िव्‍यू होगा और आगे घोषणाएं होंगी. आपको बता दें भारुचा 2023 के एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक मर्जर के इंटीग्रेशन कमेटी के को-चेयर भी थे. वह एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के बोर्ड में भी हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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