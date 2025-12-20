कौन हैं कल्याणी रामादुर्गम, जिन्होंने Apple को आतंकवाद से लड़ने में मदद की, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी बनाई जगह

Advertisement
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:38 PM IST
Who is Kalyani Ramadurgam :  कल्याणी रामदुर्गम (Kalyani Ramadurgam) ने Apple में काम करने से लेकर बैंकों को फाइनेंशियल कंप्लायंस पक्का करने में मदद करने तक का लंबा सफर तय किया है. अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की इस टेक्नी को फोर्ब्स 30-अंडर 30 USA 2026 की फाइनेंस कैटेगरी में शामिल किया गया है. कोबाल्ट लैब्स की भारतीय मूल की को-फाउंडर कल्याणी रामादुर्गम और आशी अग्रवाल ने फाइनेंस कैटेगरी में 2026 के लिए फोर्ब्स 30-अंडर-30 यूनाइटेड स्टेट्स लिस्ट में जगह बनाई है.

कल्याणी रामदुर्गम ने Apple में क्या किया?

Apple में उनका काम बहुत ही क्रिटिकल था. इसमें आतंकवादियों को Apple Pay का इस्तेमाल करने से रोकना शामिल था. Apple में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देखा कि Apple जैसी बड़ी कंपनी में भी कंप्लायंस का मुद्दा रिस्की था क्योंकि इसकी प्रक्रिया धीमी, मैनुअल और पुरानी थी. फोर्ब्स ने उनके हवाले से कहा, 'इसका मतलब था सिर्फ सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना. उन्होंने बताया, 'टीमें बहुत अधिक काम से परेशान थीं. ऑर्गनाइजेशन बस समस्या को सुलझाने के लिए लोगों को लगा रहे थे.'

सिर्फ दो साल पहले 2023 में कल्याणी ने Affirm की पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशी अग्रवाल के साथ मिलकर कोबाल्ट लैब्स बनाई. इसका  मकसद कंप्लायंस की प्रक्रिया को मशीन लर्निंग टेक के तहत लाना था. अपने अनुभव से रामदुर्गम इस प्रक्रिया को हाई-टेक सर्विलांस में डालना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को मैनुअल काम से पूरी तरह से AI सेक्टर में बदलने का फैसला किया.

कोबाल्ट लैब्स क्या करती है?

कोबाल्ट के AI मॉडल बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को उनके बिजनेस पार्टनर्स की जांच करने में मदद करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं. ये सिस्टम इस बात पर नजर रखता है कि कंपनियां महत्वपूर्ण नियमों का पालन करती हैं या नहीं, जैसे कि बैन देशों से पैसे के ट्रांसफर को रोकना या सिक्योरिटी हैक्स का तुरंत पता लगाना. ये काम जब मैनुअल तरीके से किए जाते थे, तो इसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लगता था और फिर भी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती थी. हालांकि उनकी कंपनी कोबाल्ट लैब्स ने फंडिंग में $13 मिलियन जुटाए हैं और 20 से अधिक क्लाइंट्स के साथ काम करती है.

