कौन हैं कमला पसंद के मालिक ? कानपुर की गुमटी से निकला 'गुटखा किंग',अरबों की दौलत,अब बहू की खुदकुशी से विवादों में फंसे

Kamla Pasand Pan Masala Owner: मशहूर पान मसाला कारोबारी कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या ने सबको सन्न कर दिया. दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके वसंत कुंज स्थित आवास में दीप्ति ने आत्महत्या कर ली. उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दीप्ति ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो दीप्ति का उनके पति के साथ विवाद चल रहा था. पति की दूसरी शादी के बाद से उन दोनों के बीच रिश्ते बेहतर नहीं थे. अपने 14 साल के बेटे को छोड़कर दीप्ति ने मौत को गले लगा दिया. दीप्ति के पति हरप्रीत चौरसिया ने दो शादी कर रखी थी. उसकी दूसरी पत्नी साउथ फिल्‍म इंडस्‍ट्री की एक्‍ट्रेस बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हालांकि इस विवाद के बाद चौरसिया परिवार विवादों में घिर गया है.

कौन हैं कमला पसंद पान मसाला के मालिक

कमला पसंद पान मसाला कंपनी की शुरुआत कानपुर के रहने वाले कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया ने की. साल 1973 में कानपुर में फीलखाना मोहल्ले में एक छोटी से गुमटी से वो पान मसाला बेचा करते थे. शुरुआत में घर में ही पान मसाला बनाया जाता था और फिर उसे बिना पैक किए खुले में गुमटी में बेचा करे थे. धीरे-धीरे उन्होंने सुधार किया. कमला पसंद बनाने वाली कंपनी KP Group ने साल 2000 में कमला पसंद के साथ-साथ राजश्री पान मसाला भी लॉन्च कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी बड़ी है कंपनी

कानपुर की गुमटी से देश का सबसे बड़ा पान मसाला ब्रांड बनना वाली ये कंपनी अपनी मजबूत मार्केट प्रेज़ेंस,बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पर आज अरबों की कंपनी बनी है. केपी ग्रुप (KP Group) और कमल कांत एंड कंपनी एलएलपी (Kamla Kant & Company LLP) के जरिए चौरसिया परिवार ने इस पान मसाला ब्रांड को देश के कोने-कोने में पहुंचा दिया. कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता गया और साथ ही साथ उसके नए फ्लेवर बढ़ते गए. गुटके से शुरुआत करने वाले अब अलग-अलग फ्लेवर में प्रोडक्ट बेच रहे थे. ब्रांड कई कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है. पान मसाला, गुटखा, चूइंग तंबाकू, सुपारी और माउथ फ्रेशनर के जरिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियों को मजबूत कर लिया.

कितने दौलत के मालिक हैं कमला पसंद के मालिक

कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया ने गुटखे के साथ-साथ रियल एस्टेट और लोहे के कारोबार में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए.दौलत की बात करें तो जो कभी छोटी से गुमटी में बैठकर गुटखा बेचा करते थे, आज वो अरबों के दौलत के मालिक है. कमला पसंद का मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ रुपये है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कंपनी ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स भरा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है. मार्केट एक्सपर्ट की माने तो पान मसाला का कारोबार करीब 46,882 करोड़ रुपए का है, जिसमें कमला पसंद का बाजार 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है.