कौन हैं कनिका टेकरीवाल? ₹5600 से शुरू किया एविएशन बिजनेस, कैंसर से लड़ी जंग, नेटवर्थ ₹420 करोड़, अब बनी 'शार्क टैंक इंडिया' की जज

Who is Kanika Tekriwal : पुरुषों के दबदबे वाली इंडस्ट्री में एक महिला लीडर का होना आज भी एक मुश्किल लड़ाई है. एक महिला ने सिस्टम से सीधे लड़ने के बजाय चुपचाप इसके अंदर ही पावरफुल बनी. हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने इंडस्ट्री में अपना एक नया मुकाम हासिल किया. ये कहानी है कनिका टेकरीवाल की, जो भारत के पहले प्राइवेट एविएशन के लिए ट्रांसपेरेंट मार्केटप्लेस की फाउंडर हैं और अब 'शार्क टैंक इंडिया' से जज के तौर पर जुड़ी हैं.

कनिका टेकरीवाल की नेटवर्थ

आज कनिका की अनुमानित नेटवर्थ 420 करोड़ रुपये से अधिक है और वह हुरुन रिच लिस्ट में सबसे कम उम्र की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं. उनकी कंपनी, JetSetGo, 100,000 से अधिक यात्रियों को सफर करा चुकी है. और 6,000 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट कर चुकी है. यह भारत के सबसे बड़े प्राइवेट एविएशन फ्लीट में से एक को मैनेज करती है, जिसमें नौ प्राइवेट जेट और दो हेलीकॉप्टर शामिल हैं. लेकिन यह सफर बचपन के एक सपने से शुरू हुआ. 21 साल की उम्र में कनिका ने एक सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया के साथ अपनी कंपनी शुरू की. वो प्राइवेट एविएशन के लिए उबर जैसा मॉडल बनाना चाहती थीं. प्लान था जेट खरीदना और उन्हें किराए पर देना, जिससे भारत में प्राइवेट फ्लाइंग अधिक सुलभ, ट्रांसपेरेंट और ऑर्गनाइज़्ड हो सके.

भेदभाव और रिजेक्शन का सामना

एक इंटरव्यू में कनिका ने अपनी कंपनी बनाने की शुरुआती मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, कोई इसे समझ नहीं पाया. मेरे पास एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था- मैं एक लड़की थी, 21 साल की और एक ऐसी इंडस्ट्री में थी जिस पर पुरुषों का दबदबा था. एयरपोर्ट विज़िट के दौरान लोग अक्सर उनकी भूमिका को गलत समझते थे. लोग मुझसे पूछते थे, ‘मैम, क्या आप केबिन क्रू में हैं?’

कनिका ने बताया कि लाल रंग बहुत पसंद था. मैं अक्सर लाल कपड़े पहनती थी और लाल बैग कैरी करती थी. कैपिटल जुटाना और भी मुश्किल साबित हुआ. इन्वेस्टर्स ने जल्दी ही दरवाजे बंद कर दिए. जब मैं पैसे जुटाने गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा, ‘मार्केट साइज क्या है?’ सबने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया.

5,600 रुपये इन्वेस्ट किए

कनिका ने बताया कि मैंने सिर्फ 5,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हम भारत के सबसे बड़े प्राइवेट जेट फ्लीट को ऑपरेट करते हैं. 21 साल की उम्र में किया गया वह ₹5,600 का इन्वेस्टमेंट अब डिसिप्लिन और लगन से बना ₹420 करोड़ का एक बड़ा एंपायर बन गया है.

‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ तक का सफर

आज कनिका की एविएशन फर्म चार्टर फ़्लाइट्स से कहीं ज्यादा काम करती है. कंपनी एयरक्राफ़्ट मैनेज करती है. ओनरशिप पर सलाह देती है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप देती है और इलेक्ट्रिक और वर्टिकल टेक-ऑफ एयरक्राफ़्ट सहित एविएशन के भविष्य के लिए तैयारी कर रही है. कनिका का सफर तब और अधिक लोगों तक पहुंचा. जब वह ‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ में जज के तौर पर आईं. पैनल में उनकी मौजूदगी बिना किसी बाहरी फ़ंडिंग और बिना किसी शॉर्टकट के बनाए गए एक दशक लंबे सफर को दिखाती है.

‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ का प्रीमियर 5 जनवरी को होगा. कनिका टेकरीवाल के साथ नए सीजन में वरुण अलाघ (होनासा कंज्यूमर लिमिटेड), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट), शैली मेहरोत्रा ​​(फ़िक्सडर्मा), और हार्दिक कोठिया (रेज़ॉन सोलर), और प्रथम मित्तल (मास्टर्स यूनियन और टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस के फ़ाउंडर) नए इन्वेस्टर के तौर पर शामिल हैं.