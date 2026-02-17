₹90000 करोड़ के घराने की रॉयल वेडिंग, कौन हैं केनिशा पालीवाल जो बनीं हल्दीराम खानदान की बहू, संभालती हैं करोड़ों का बिजनेस

Haldiram Family Wedding: भारत की सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर स्नैक्स और नमकीन भुजिया ब्रांड हल्दीराम (Haldiram) के मालिक अग्रवाल फैमिली के घर शहनाईयां बजी है. परिवार में नई बहू का गृह प्रवेश हुआ है. हल्दीराम ग्रुप के उत्तराधिकारी विवेक अग्रवाल की शादी केनिशा पालीवाल के साथ हो गई है. नागपुर के ले मेरिडियन होटल और शिव एस्टेट में शादी के फंक्शन हुए है. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. नागपुर में हुई इस आलीशान शादी की सजावट ने सबका ध्यान खींचा है. वेडिंग लोकेशन को राजमहल की तरह सजाया गया था, हल्दीराम के शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी बयां की गई थी.

कौन हैं हल्दीराम परिवार की नई बहू ?

हल्दीराम ग्रुप के एमडी कमल अग्रवाल के बेटे विवेक अग्रवाल की शादी नागपुर में रॉयल तरीके से पूरी हुई. कारोबार जगत से लेकर राजनीति, बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा हुआ. विवेक अग्रवाल ने पालीवाल परिवार की बेटी केनिशा पालीवाल के साथ साते फेरे लिए हैं. केनिशा पालीवार का जन्म भारत में हुआ, लेकिन पढ़ाई से लेकर नौकरी, कारोबार सब उन्होंने लंदन और अमेरिका में किया है.

विदेश में पली-बढ़ी है केनिशा पालीवाल ?

केनिशा कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता मुदित पालीवाल Delta Corp Holdings के फाउंडर हैं. केनिशा उसी कंपनी में Executive Director हैं. उनकी कंपनी एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी है. कंपनी संभालने से पहले उन्होंने अमेरिकी की Cornell University से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की. उनकी पकड़ फाइनेंस और फंड मैनेजमेंट में है. Goldman Sachs जैसी कंपनियों में काम करके उन्होंने अनुभव है.

कितनी बड़ी है हल्दीराम की कंपनी

शादी के बाद केनिशा भारत के सबसे बड़े FMCG ब्रांडों में से एक हल्दीराम समूह का हिस्सा बन गई है. बीकानेर के छोटे से शहर से निकलकर आज यह ब्रांड दुनियाभर में पॉपुलर बन गया है. साल 1937 में बीकानेर की गलियों से शुरू होकर ये ब्रांड भारत के कोने-कोने में पहुंच चुका है. भारत में इसके 410 स्टोर्स और रेस्टोरेंट हैं. इसका मार्केट वैल्यूएशन 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का है. यानी केनिशा अब 90 हजार करोड़ रुपये के घराने की बहू बन गई हैं.