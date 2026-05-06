गैराज से शुरुआत, लड़की होने पर बैंकों ने लोन देने से किया इनकार...भारत की 'फार्मा क्वीन', जिन्होंने भतीजी को सौंपी ₹60000 करोड़ की कंपनी

Kiran Mazumdar Shaw Successor: एक वक्त था, जब पिता के पास पैसे नहीं थे कि वो बेटी की डॉक्टरी पढ़ाई की फीस भर सके. बेटी ने अपने सपने को बदल दिया. पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उन्हें कई नौकरियों से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता था कि वो एक लड़की हैं. विदेश की डिग्री होने के बावजूद उन्हें जब नौकरी नहीं मिली तो वो वापस विदेश चली गई और सालों के संघर्ष के बाद घर के गैराज और 10000 रुपये के निवेश से 60000 करोड़ रुपये की फार्मास्युटिकल्स कंपनी खड़ी कर दी. ये संघर्ष है किरण मजूमदार शॉ की, जो एक बार फिर से चर्चा में है.

भतीजी को सौंप दी करोड़ों की कंपनी

फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की फाउंडर और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है. उन्होंने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है. क्लेयर के पिता रवि मजूमदार किरण के भाई और बायोकॉन में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं . किरण मजूमदार शॉ की अपनी कोई संतान नहीं है. उन्होने अपनी 59,795.29 करोड़ रुपये की कंपनी बायोकॉन को भतीजी को सौंपने का फैसला किया.

गैराज से शुरू की कंपनी, कैसे 60 हजार करोड़ रुपये तक कैसे पहुंचाया

किरण मजूमदार को जब भारत में काम नहीं मिला, तो उन्होंने स्कॉटलैंड में ब्रूवर की नौकरी कर ली. नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात आइरिश बिजनेसमैन लेस्ली औचिनक्लॉस से हुई. लेस्ली ने उन्हें भारत में फार्मास्युटिकल्स कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया. किरण डर रही थीं, क्योंकि उनके पास ना तो कारोबार का अनुभव था और ना ही पैसा. लेस्ली के भरोसे पर उन्होंने अपनी सेविंग के 1200 रुपये से घर के गैराज से कंपनी की शुरुआत की.

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लड़की थी, इसलिए बैंक लोन देने कर कर देते थे मना

कारोबार बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश थी. पैसों के लिए उन्होंने बैंकों के चक्कर काटे, लेकिन कोई भी एक महिला के साथ काम करना नहीं चाहता था. बैंक लोन के लिए उनपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अगर किरण को लोन दिया तो वो चुका नहीं पाएंगी और पैसा डूब जाएगा. इन्वेस्टर्स मना कर देते कि उनके पास अनुभव नहीं है. आखिरकार 1979 में एक बैंकर उन्हें लोन देने के लिए तैयार हो गए. किरण के लिए ये पैसा उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बना. उन्होंने गैराज से शुरू कंपनी को दुनियाभर में पहुंचा दिया. साल 2004 में उन्होंने बायोकॉन की लिस्टिंग करवा ली. आज उनकी कंपनी 60 हजार करोड़ रुपये की हो चुकी है.

कितनी है किरण मजूमदार की संपत्ति

फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक किरण मजूमदार शॉ का निजी नेटवर्थ 3.3 अरब डॉलर से अधिक का है. किरण के पति जॉन शॉ की साल 2022 में मृत्यु हो गई. किरण काम में इतनी व्यस्त रहीं कि उन्होंने कभी संतान के बारे में नहीं सोचा. आज वो इपनी कंपनी अपनी भतीजी को सौंपने का फैसला कर चुकी है.