Federal Bank Market Cap: अलग-अलग सेक्‍टर में नाम रोशन करने वाले अध‍िकतर लोगों की फैम‍िली बैक ग्राउंड क‍िसान पर‍िवार से ही है. आज हम आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहे हैं, वो भी क‍िसान पर‍िवार से न‍िकलने वाले एक बालक की ही है. गांव के म‍िड‍िल क्‍लास पर‍िवार में पैदा हुए इस शख्‍स ने आज पर‍िवार के साथ देश का भी नाम रोश‍न क‍िया है. पहले इस शख्‍स ने पढ़ाई के बाद वकालत शुरू की. लेक‍िन उसके मन में यही कसक रही क‍ि गरीबों और क‍िसानों के लिए कुछ अलग हटकर क‍िया जाए. क‍िसान पर‍िवार से ताल्‍लुक रखने के कारण क‍िसानों के ल‍िये हमेशा कुछ नया करने का भाव मन में बना रहा.

ऐसी चमकी क‍िस्‍मत, 52000 करोड़ के पार कारोबार

वकालत करने के दौरान इस शख्‍स ने डूबते हुए बैंकों के शेयर खरीदने शुरू कर द‍िये. लेक‍िन एक बैंक से उसकी क‍िस्‍मत ऐसी चमकी की आज उसका कारोबार 52,000 करोड़ के पार है. बैंक के शानदार प्रदर्शन के दम पर उस शख्‍स का नाम देश ही नहीं दुन‍ियाभर में रोशन हो गया. आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर वह शख्‍स है कौन? जी हां, आज ज‍िस शख्‍स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम कुलांगरा पाउलो होर्मिस (Kulangara Paulo Hormis) है. केपी होर्मिस (KP Hormis) के नाम से फेमस इस शख्‍स का जन्‍म 18 अक्टूबर 1917 को केरल के मूक्कन्‍नूर में हुआ था.

बैंक के चीफ एग्‍जीक्‍यूट‍िव का पद संभाला

केपी होर्मिस के करियर की शुरुआत पेरुम्बावूर के मुंसिफ कोर्ट में वकील के रूप में की. लेक‍िन शुरुआत में उनका मन इस पेशे से ही अलग करने का था. इसी सोच ने उन्‍हें कमर्शियल बैंक‍िंग की तरफ मोड़ दिया. 1945 में होर्मिस ने त्रावणकोर फेडरल बैंक (Travancore Federal Bank) में बड़ी ह‍िस्‍सेदारी खरीद डाली. ह‍िस्‍सेदारी खरीदने के बाद केपी होर्मिस ने बैंक के चीफ एग्‍जीक्‍यूट‍िव का पद संभाला. उनका मकसद बैंक की पहचान को बदलकर देश का जाना-माना बैंक बनाना था.

त्रावणकोर फेडरल बैंक के शेयर खरीद ल‍िये

होर्मिस के शेयर में पैसा लगाने से पहले त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड (Travancore Federal Bank Ltd) ने खेती की तरफ फोकस क‍िया. मगर इसमें बैंक को कामयाबी नहीं म‍िली. एक समय बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया. केपी होर्मिस की जड़े गांव से थी तो उन्‍होंने 1944 में अपनी नौकरी छोड़ दी और डूबते हुए त्रावणकोर फेडरल बैंक के शेयर खरीद ल‍िये. यहां से उनकी ज‍िंदगी ने टर्न ल‍िया. होर्मिस की मेहनत का परिणाम यह रहा क‍ि अगले 34 साल तक उनकी लीडरश‍िप में फेडरल बैंक की देशभर में 285 ब्रांच खुल गईं. 1947 में बैंक का नाम बदलकर 'द फेडरल बैंक लिमिटेड' कर दिया गया.

34 साल तक बैंक की लीडरश‍िप की

फेडरल बैंक ने अपने ब्लॉग में ल‍िखा, 'होर्मिस ने 34 साल तक बैंक की लीडरश‍िप की. इस दौरान उन्होंने एक ब्रांच वाले बैंक से इसको 285 ब्रांच वाला बैंक बना द‍िया.' होर्मिस ने ज‍िस समय नौकरी छोड़कर बैंक के शेयर लेने का फैसला क‍िया तो उन्‍होंने इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले ल‍िया. शेयर कैप‍िटल 5,000 रुपये से बढ़कर 71,000 रुपये पर पहुंच गई. बैंक का कंट्रोल‍िंग स्‍टेक लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले नीदमपुरम ब्रांच को शिफ्ट करके अलुवा (केरल) में खोला. बैंक की लोकेशन और नाम दोनों ही बदल गए. 1945 में बैंक का नाम बदलकर फेडरल बैंक (Federal Bank) कर द‍िया गया. यानी इसके नाम से त्रावणकोर हटा दिया गया.

किसानों के लिए करीज की शुरुआत की

इस दौरान केरल के बैंकों में करीज (Kuries) का चलन होने लगा. यह ऐसा प्रोग्राम था, जो बोली लगाने वालों को 50 प्रतिशत का डिस्काउंट देकर चिट-फंड में ह‍िस्‍सा लेने की परम‍िशन देता था. 1949 में फेडरल बैंक को बैंक‍िंग लाइसेंस म‍िल गया तो होर्मिस ने किसानों के लिए करीज की शुरुआत कर दी. यानी क‍िसान भी चिट-फंड के जरिये पैसा जुटा सकते थे. फेडरल बैंक की कामयाबी का सफर जारी रहा. बैंक ने कई बड़ी उपलब्धियां हास‍िल कर लीं. सबसे बड़ी उपलब्‍ध‍ि यह रही क‍ि बैंक ने 1000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की जमा राशि का आंकड़ा पार कर ल‍िया. इसके बाद बैंक के आईपीओ (IPO) को न‍िवेशकों ने पसंद क‍िया.

हर सेक्‍टर में बनाई अपनी पहचान

होर्मिस ने खेती और समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को वित्तीय सहायता देने की तब शुरुआत की जब इन सेक्‍टर को प्रमुखता नहीं दी जाती थी. होर्मिस का असर केवल बैंक‍िंग तक ही सीम‍ित नहीं था. उन्होंने जिस भी सेक्‍टर में कदम रखा, वहां अपनी पहचान बनाई. 31 मार्च 1979 को चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने अगले दो साल तक बैंक बोर्ड में सेवा देना जारी रखा. 1945 में फेडरल बैंक के शेयर खरीदने के बाद इसके कारोबार में इजाफे के साथ उनका हौंसला भी बढ़ा.

1968 तक होर्मिस ने पांच और बैंक खरीद लिए

इसका असर यह हुआ क‍ि 1968 तक होर्मिस ने पांच और बैंक खरीद लिए. इन बैंकों में चलाकुडी (Chalakudy), कोचिन यूनियन (Cochin Union), मार्तांमड (Marthandom), सेंट जॉर्ज यूनियन (St. George Union) और द अलेपे बैंक (The Alleppey Bank) शाम‍िल रहे. बैंक ने 1970 में मुंबई में अपना पहला ऑफिस खोला. बैंक कामयाबी की सीढ़‍ियां चढ़ता रहा और 1977 में इसकी शेयर कैपिटल बढ़कर 1 करोड़ रुपये पहुंच गई.

शेयर का हाल और बैंक का मार्केट कैप

17 अक्‍टूबर 2025 को बंद हुए कारोबारी सत्र में बैंक का शेयर 212.40 रुपये पर बंद हुआ. इसके साथ ही बैंक का मार्केट कैप 52,218 करोड़ रुपये पर आ गया. बैंक के शेयर का लाइफ टाइम हाई 270 रुपये है. वहीं इसका 52 वीक का हाई लेवल 220 रुपये है. बैंक की तरफ से 2013 में पहली बार ई-पासबुक (electronic passbook) लॉन्च की गई, ज‍िसे फेडबुक नाम द‍िया गया. फेडरल बैंक का ब‍िजनेस आज देशभर में है. 32 राज्यों और केंद्र शास‍ित प्रदेशों में बैंक की करीब 1700 ब्रांच हैं. बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1 करोड़ 83 लाख से ज्‍यादा ग्राहक बैंक से जुड़े हुए हैं. बैंक के 1509 बैंकिंग आउटलेट, 1441 एटीएम और 593 कैश री-साइक्लर हैं.