/ऐसा क्या खास कि ₹7090000000 में बिका मुंबई का ये फ्लैट, कौन हैं लीना गांधी, जिन्होंने की देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील ?

Leena Gandhi Tewari : भारत में लग्जरी सेगमेंट के अपार्टमेंट्स की सेल तेजी से बढ़ रही है. लोग करोड़ों की कीमत लेकर फ्लैट्स खरीद रहे हैं. 1 करोड़,2 करोड़ रुपये के फ्लैट्स तो अब आम बात हो गई है, लेकिन जिस रियल एस्टटे डील की बात आज हम करने वाले हैं, वो देश की सबसे महंगी बिकने वाली अपार्टमेंट बन चुकी है.
मुंबई में इस फ्लैट के लिए 709 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत चुकाई गई. इस फ्लैट की कीमत ने सबको हैरान कर दिया. हर किसी के दिमाग में बस यही है कि आखिर इस फ्लैट में ऐसा क्या खास है? कौन हैं, जिसने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मुंबई में ये फ्लैट खरीदा है ?
709 करोड़ रुपये में बिका मुंबई का फ्लैट देश के सबसे महंगे अपार्टमेंट डील में से एक है. शहर के पॉश इलाके वर्ली में बना ये सी-फेसिंग अपार्टमेंट काफी चर्चा में है. Naman Xana development की 40 मंजिला इमारत में सिर्फ लीना ही नहीं देश के कई बड़ेनामी-गिरामी लोगों ने फ्लैट की बुकिंग करवाई है. बिल्डिंग के 32वें और 35वें मंजिल पर बना डुप्लैक्स फ्लैट 639 करोड़ रुपये में बिका है. जिसपर 63.9 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और जीएसटी चुकाई गई है.
709 करोड़ रुपये के इस एक्सट्रा लग्जरी फ्लैट को लीना गांधी तिवारी ने खरीदा है. डील बीते साल फाइनल हुई थी. लीना फार्मास्युटिक्ल्स कंपनी USV इंडिया की चेयरपर्सन और सफल बिजनेसवुमन हैं. 3 अरब डॉलर की संपत्ति वाली लीना गांधी की शादी प्रशांत तिवारी से हुई है. जिसके बाद से वो यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं.
नमन जना टॉवर में बने फ्लैट का कुल कार्पेट एरिया 11,000 वर्गफुट है. फ्लैट की कीमत 2.83 से 3 लाख रुपये प्रति वर्गफुट रखी गई है. लीना गांधी के फ्लैट का कुल एरिया 22000 वर्गफुट से ज्यादा है. बिल्डिंग को श्री नमन ग्रुप ने बनाया है और आर्किटेक्चरल फर्म तलाती एंड पार्टनर है. अपार्टमेंट में 3बीएचके, 4बीएचके और 5बीएचके फ्लैट्स बने हैं. इसकी लोकेशन इस हाई प्राइसिंग की सबसे बड़ी वजह है. अपार्टमेंट बांद्रा-वर्ली सी लिंक और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट है. सी-फेसिंग की वजह से इसकी कीमत और बढ़ रही है. बिल्डिंग में तमाम लग्जरी फैसिलिटी है.