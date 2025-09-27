कौन हैं लिसा मोनाको? ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से क्यों की हटाने की मांग, पूरी डिटेल यहां

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट लिसा मोनाको को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में मोनाको को भ्रष्ट और पूरी तरह ट्रंप विरोधी बताया है. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोनाको पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया. ट्रंप ने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अमेरिकी सरकार के साथ बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसे में मोनाको का वहां होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम है। मोनाको की पिछली सरकारी भूमिकाओं की वजह से वो अमेरिका के लिए खतरा हैं.

मोनाको को... तुरंत निकाल देना चाहिए

ट्रंप ने कहा है कि मोनाको की गलत हरकतों की वजह से अमेरिकी सरकार ने हाल ही में उनकी सभी सिक्योरिटी क्लीयरेंस छीन लीं. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी तक पहुंच से रोक दिया गया और सभी फेडरल प्रॉपर्टी में उनके एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मेरी राय में माइक्रोसॉफ्ट को लिसा मोनाको को नौकरी से तुरंत निकाल देना चाहिए.'

माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक ट्रम्प की इस मांग पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है.

कौन हैं लिसा मोनाको?

लिसा मोनाको का जन्म और पालन-पोषण मैसाचुसेट्स में हुआ और वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1997 में ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है. उन्होंने न्याय विभाग में अपना कैरियर अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो के वकील के रूप में शुरू किया और कोलंबिया जिले के लिए सहायक संयुक्त राज्य अटॉर्नी के रूप में कार्य किया है. लिसा मोनाको ने जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट में काम शुरू किया था और वो कंपनी के ग्लोबल गवर्नमेंट रिलेशंस की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

मोनाको ने 6 जनवरी को कैपिटल हमले के जवाब में जस्टिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई में भी अहम भूमिका निभाई थी और जो बाइडन के प्रशासन में डिप्टी अटॉर्नी जनरल थीं. इससे पहले वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुकी हैं.

ट्रम्प का मानना है कि बाइडन प्रशासन में मोनाको ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था.