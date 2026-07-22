/कौन हैं अनुराग जैन, जिन्हें सरकार ने सौंपी नीति आयोग की जिम्मेदारी, CEO के तौर पर कितनी मिलेगी सैलरी ?

NITI Aayog: सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है. सरकार ने मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन (Anurag Jain) को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने अनुराग जैन की नियुक्ति का ऐलान किया है. अगले दो सालों के लिए उनकी नियुक्ति की गई है.
कौन हैं नीति आयोग के नए सीईओ
11 अगस्त 1965 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्में अनुराग जैन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है. बाद में उन्होंने लोक प्रशासन में एमए किया और अमेरिका के सिरैक्यूज विश्वविद्यालय ने अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की है. साल1989 में वो आईएएस अधिकारी बनाए गए. अब मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे.
अनुराग जैन की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों के तौर पर होती है. केंद्र और राज्य सरकार में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली है. उनके पास करीब 4 दशकों का प्रशासनिक अनुभव है. भोपाल के कलेक्टर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) , शिवराज सिंह चौहान सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव के रूप के तौर पर काम कर चुके हैं. केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. PMO में संयुक्त सचिव रह चुके अनुराग जैन को हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर सेवा विस्तार मिला था.
नीति आयोग सरकार की थिंक टैंक के तौर पर काम करती है, जो देश के विकास के लिए नीति निर्माण, दीर्घकालिक योजनाएं और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम करती है. ये सांविधिक निकाय नहीं, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है,. NITI आयोग का गठन साल 2015 में किया गया था, जिसने योजना आयोग (Planning Commission, 1950–2014) का स्थान लिया. नीति आयोग के सीईओ को सैलरी के तौर पर 2,25,000 रुपये मिलते हैं. मूल वेतन के अलावा DA, HRA जैसे भत्ते भी मिलते हैं.