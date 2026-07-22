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कौन हैं अनुराग जैन, जिन्हें सरकार ने सौंपी नीति आयोग की जिम्मेदारी, CEO के तौर पर कितनी मिलेगी सैलरी ?

सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है. सरकार ने मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन (Anurag Jain) को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने अनुराग जैन की नियुक्ति का ऐलान किया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 22, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:42 PM IST
कौन हैं अनुराग जैन, जिन्हें सरकार ने सौंपी नीति आयोग की जिम्मेदारी, CEO के तौर पर कितनी मिलेगी सैलरी ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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