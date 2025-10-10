टाटा ग्रुप (Tata Group) में चल रही कलह और खींचतान पर सरकार ने तुरंत एक्टिव होकर संभालने की कोशिश की है. इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर टाटा ट्रस्ट के सीनियर्स के साथ लंबी बातचीत हुई थी.
Tata Trusts controversy : टाटा ग्रुप (Tata Group) में चल रही कलह और खींचतान पर सरकार ने तुरंत एक्टिव होकर संभालने की कोशिश की है. इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर टाटा ट्रस्ट के सीनियर्स के साथ लंबी बातचीत हुई थी. आज यानी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित टाटा ट्रस्ट की अहम मीटिंग से पहले मीडिया में अच्छी खबर आ रही है. NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक मेहली मिस्त्री के करीबी ने दावा किया है कि मेहली की टाटा संस के बोर्ड में नियुक्ति को लेकर किसी तरह की इच्छा नहीं है. इसके बाद टाटा संस बोर्ड की जगह को लेकर चली आ रही अटकलों पर विराम लग गया है.
टाटा ट्रस्ट की मीटिंग खासतौर पर दान और सोशल वर्क से जुड़े कामों को लेकर होती हैं. NDTV की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मेहली मिस्त्री से संपर्क करने पर उन्होंने इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की. ये खबर उस कदम के बाद आई है, जब दो दिन पले टाटा ट्रस्ट की टॉप लीडरशिप सरकार से संपर्क कर चुकी है.
केंद्र सरकार ने दखल दिया
टाटा ट्रस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से दखल दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ट्रस्ट को संस्थागत स्थिरता बनाए रखने और आंतरिक मतभेद सुलझाने की सलाह दी थी. मंगलवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह के घर एक घंटे चली मीटिंग में टाटा ग्रुप के चार सीनियर नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डेरियस खंबाटा ने हिस्सा लिया था. इन लोगों ने गृह मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अंदरूनी कलह के बारे में जानकारी दी थी. इस दौरान सलाह दी गई कि ट्रस्ट की विश्वसनीयता और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएं.
सरकार के लिए टाटा ट्रस्ट का विवाद सिर्फ बोर्डरूम की लड़ाई नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी काफी अहम है. टाटा संस बैंकिंग, स्टील, विमानन, ऑटोमोबाइल और तकनीकी सेक्टर से जुड़ा हुआ है. ग्रुप में विवाद सितंबर में हुई बोर्ड मीटिंग से भड़का है. ट्रस्टी बोर्ड नियुक्तियों, सूचना शेयर करने और टाटा संस की लंबित लिस्टिंग दायित्वों पर आपसी लड़ाई हुई. नोएल टाटा गुट में नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह शामिल हैं, प्रोसेस का पालन करने पर जोर दे रहा है. हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार नोएल टाटा गुट में केवल दो मेंबर हैं, जबकि बाकी चार मेहली मिस्त्री के साथ हैं.
विपक्षी गुट का नेतृत्व मेहली मिस्त्री की तरफ से किया जा रहा है. इसमें प्रामित जावेरी, जहांगीर जहांगीर और डेरियस खंबाटा शामिल हैं. इस गुट ने विजय सिंह के री-अपाइंटमेंट का विरोध किया गया और नए नामित निदेशकों की मांग की. आपको बता दें मेहली मिस्त्री, साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं, टाटा संस बोर्ड मीटिंग्स के एजेंडा और मिनट्स की मांग भी कर रहे हैं.
कौन हैं मेहली मिस्त्री?
मेहली मिस्त्री मुंबई के एक बड़े कारोबारी हैं, ये एम पलोनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं. फिलहाल वह पेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल सेक्टर से जुड़े हैं. मेहली मिस्त्री, दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई और दिवंगत अरबपति रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे हैं. साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के विवाद के दौरान मेहली ने खुलकर रतन टाटा का समर्थन किया था. अक्टूबर 2022 में मेहली को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया था
विवाद के दौरान मेहली मिस्त्री की भूमिका
2016 में जब साइरस मिस्त्री को Tata Sons के चेयरमैन पद से हटाया गया, उस समय मेहली मिस्त्री ने रतन टाटा का समर्थन किया था. मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें उस समय रतन टाटा के समर्थक गुट का हिस्सा बताया गया था.