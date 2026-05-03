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Hindi NewsबिजनेसIPL के बीच ₹15000 करोड़ की मेगा डील, कौन हैं मित्तल फैमिली जिन्होंने वैक्सीन किंग पूनावाला के साथ मिलकर खरीदी राजस्थान रॉयल्स टीम

IPL के बीच ₹15000 करोड़ की मेगा डील, कौन हैं मित्तल फैमिली जिन्होंने वैक्सीन किंग पूनावाला के साथ मिलकर खरीदी राजस्थान रॉयल्स टीम

Rajasthan Royals -Mittal Deal:   मित्तल फैमिली ने अदार पूनावाला के साथ मिलकर 1.65 अरब डॉलर में राजस्थान रॉयल्स की टीम खरीद ली है.  इस डील के साथ ही वो RR के लिए टीम ऑनर बन गए हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 03, 2026, 04:07 PM IST
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IPL के बीच ₹15000 करोड़ की मेगा डील, कौन हैं मित्तल फैमिली जिन्होंने वैक्सीन किंग पूनावाला के साथ मिलकर खरीदी राजस्थान रॉयल्स टीम

IPL Team Rajasthan Royals Onwer: आईपीएल (IPL 2026)  में जबरदस्त फॉर्म में खेल रही राजस्थान रॉयल्स की टीम को नया मालिक मिल गया है. पॉइंट्स टेबल में अब तक टॉप 5 में जगह बनाने वाली इस टीम को स्टील किंग के नाम से मशहूर ArcelorMittal के मालिक लक्ष्मी एन मित्तल (Lakshmi Mittal) ने खरीद लिया है. लक्ष्मी मित्तल के बेटे आदित्य मित्तल और सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला (Adar Poonawala) ने मिलकर खरीद लिया है.  

कितने में बिकी राजस्थान रॉयल्स की टीम ?  

मित्तल फैमिली ने अदार पूनावाला के साथ मिलकर मनोज बदाले और उनके कंसोर्टियम से 1.65 अरब डॉलर में राजस्थान रॉयल्स को खरीद लिया है.  15660 करोड़ रुपये की इस डील में राजस्थान रॉयल्स के साथ-साथ साउथ अफ्रीका की पार्ल रॉयल्स, कैरेबियन प्रीमियन लीग की बारबोडोस रॉयल्स भी शामिल है.  

राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक कौन हैं ?  

डील के तहत राजस्थान रॉयल्स में मित्तल फैमिली की हिस्सेदारी 75 फीसदी की है, जबकि अदार पूनावाला की करीब 18 फीसदी शेयर्स हैं. वहीं 7 फीसदी की हिस्सेदारी मौजूदा निवेशक मनोज बदाले के पास है. जिस टीम को साल 2008 में मनोद बदाले ने सिर्फ 67 मिलियन डॉलर में खरीदा था, आज वो 1.63 अरब डॉलर में बिकी है.  डील फाइनल हैं और अब BCCI से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है.  

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कौन है लक्ष्मी मित्तल, कितनी है दौलत?  

स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल भारत के जानेमाने उद्योगपति है.  ArcelorMitta के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल के पास 31 अरब डॉलर की अथाह संपत्ति है. इस डील में उनके बेटे आदित्य मित्तल और बेटी वनीषा मित्तल भी शामिल है. मूलरूप से राजस्थान सादुलपुर गांव के रहने वाले मित्तल ने अब राजस्थान रॉयल्स को खरीदकर क्रिकेट और अपनी मिट्टी के साथ रिश्ते को मजबूत किया है.  

कौन हैं अदार पूनावाला ?  

अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) को वैक्सीन किंग के नाम से जानते हैं. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India - SII) के CEO अदार पूनावाला ने सबसे पहले कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) बनाकर खूब चर्चा बटोरी थी.  इससे पहले उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी खरीदने की कोशिश की थी, हालांकि वो डील उनके हाथों से निकल गई. कंस्ट्रक्शन के कारोबार से शुरुआत करने वाले पूनावाला परिनार ने घोड़ों के कारोबार में भी खूब पैसा बनाया. उनकी निजी संपत्ति करीब 1,36,000 करोड़ रुपये हैं.  

 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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