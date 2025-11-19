Advertisement
कौन है गुमनाम ओलिवर चैपमैन? ज‍िसकी कंपनी के खाते में Byju से ट्रांसफर हुए 4400 करोड़ रुपये

Byju Raveendran: बायजू का 4400 करोड़ रुपये से जुड़ा मामला देश और दुन‍िया में चर्च‍ित हो गया. अब इस मामले में ओलिवर चैपमैन का नया नाम सामने आया है. आपको बता दें प‍िछले द‍िनों बायजू का कंट्रोल उसके फाउंडर के हाथों की बजाय दूसरे हाथों में है.

कौन है गुमनाम ओलिवर चैपमैन? ज‍िसकी कंपनी के खाते में Byju से ट्रांसफर हुए 4400 करोड़ रुपये

Byju's Scam: बायजू (Byju's) से जुड़े 533 मिलियन डॉलर (4400 करोड़ रुपये) के फंड मिसयूज मामले में नया नाम सामने आ रहा है. ज‍िस गुमनाम शख्‍स का नाम इस मामले में अब आया है, उसका नाम ओलिवर चैपमैन (Oliver Chapman) है. चैपमैन ब्र‍िटेन की सप्लाई चेन कंपनी OCI का माल‍िक बताया जा रहा है. साल 2022 में बायजू अल्फा (Byju's Alpha) से न‍िकाले गए पैसे सबसे पहले इसी कंपनी के अकाउंट में गए थे. 15 नवंबर को अमेरिका के डेलावेयर बैंकरप्‍सी कोर्ट में बायजू अल्फा की तरफ से दाख‍िल आवेदन में ओलिवर चैपमैन का हलफनामा जज के सामने रखा गया है.

Byju's पर बायजू रवींद्रन का कंट्रोल नहीं

हलफनामे के आधार पर अदालत से OCI के साथ सेटलमेंट के ल‍िए मंजूरी मांगी गई है. आपको बता दें बायजू (Byju's) अब लेनदारों के कब्जे में है, फाउंडर बायजू रवींद्रन का अब इस पर कंट्रोल नहीं है. ओलिवर चैपमैन ने हलफनामे में कहा 'इन पैसों का ज्यादातर हिस्सा सिंगापुर स्थित बायजू ग्लोबल को भेजने का इरादा था.' बायजू ग्लोबल को अदालती कागजों में बायजू रवींद्रन की 'पर्सनल कंपनी' बताया गया है. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि पैसा अल्फा से निकलने के बाद घूम-फिरकर वापस रवींद्रन के पास ही पहुंच गया.

'एक रुपये का भी मुझे या किसी फाउंडर को फायदा नहीं हुआ...'
कोर्ट फाइलिंग में इसे 'गुपचुप तरीके से पैसा निकालना' बताया गया है. आरोप है कि यह सब तब हुआ जब अल्फा पहले से ही लोन की क‍िश्‍त नहीं चुका पा रही थी. कोर्ट पेपर में ल‍िखा है क‍ि यह तीन साल से ज्यादा पुराना कवर-अप लगता है. अक्टूबर 2024 में बायजू रवींद्रन की तरफ से हलफनामा दिया गया था 'एक भी रुपये का मुझे या किसी फाउंडर को पर्सनल फायदा नहीं हुआ'. उन्होंने OCI को सिर्फ एक मिडिलमैन बताया था, जो पेमेंट और खरीदारी का काम करता था. लेकिन अब चैपमैन का हाल‍िया बयान पुराने हलफनामे से एकदम अलग है.

बायजू OCI के साथ सेटलमेंट करने की चाहत
खबर के मीड‍िया में आते ही बायजू रवींद्रन ने अपने पेरिस के वकीलों से बयान जारी करवाया और कहा 'सभी आरोप झूठे हैं, अदालत को गुमराह किया जा रहा है. चैपमैन का बयान केवल एक अनुमान है. सिंगापुर में पैसा भेजने की बात बिल्कुल गलत है.' उन्होंने कहा कि लेनदारों के पास पहले से ही सभी सबूत हैं जो साफ बताते हैं क‍ि पैसा कहां खर्च हुआ है.' आपको बता दें बायजू अल्फा OCI के साथ सेटलमेंट करना चाहता है. अदालत की तरफ से इसको लेकर क‍िसी तरह का फैसला नहीं दिया गया. लेकिन यह खुलासा बायजू के फंडिंग स्‍कैम को और उलझा रहा है. देखने वाली बात यह होगी क‍ि आख‍िर 4400 करोड़ आख‍िर कहां गया? 

