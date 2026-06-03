जिस होटल ने लील ली 21 जिंदगियां, कौन है उसका मालिक ? क्या है सरकारी 'बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम', जिस पर चल रहा था मालवीय नगर का वो होटल

Malviya Nagar Hotel Fire Owner: दिल्ली के मालवीय नगर होटल में लगी आग ने पूरे देश को सन्न कर दिया. होटल में सो रहे 21 लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए. घंटों की मशक्कत से दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के लेबन ग्रीन और होटल फ्लॉरिस स्टे में लगी आग ने 21 जिंदगियां छीन ली . मौत का ये तांडव दुनिया ने देखा. नियमों को ताख पर रखकर चलाए जा रहे इस होटल ने मालिक का नाम सामने आ गया है.

जिस होटल में लगी आग, उसका मालिक कौन ?

सुबह 8.45 बजे साकेत के MAX अस्पताल के पास बने होटल में आग की खबर आई. शुरुआती जानकारी में बताया गया कि आग लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट (Lemon Green Restaurant) में लगी है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि आग की शुरुआत Flourish Stay Inn से हुई. इस होटल के मलिक की पहचान लोकेश बजाज (Lokesh Bajaj) के तौर पर हुई है. इस होटल को चलाने के लिए कभी भी कमर्शियल लाइसेंस मिला ही नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार ने उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के ताहत लाइसेंस दिया था. लोकेश बजाज और उनके पार्टनर्स ने मुनाफे के चक्कर में बिना जरूरी शर्तों को पूरा किए इस होटल में 6 के बजाए 25 कमरे बनाकर मुनाफावसूली शुरू कर दी, लेकिन 3 जून की सुबह उनकी इस लापरवाही ने 21 जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया.

कितना बड़ा है Flourish Stay Inn का बिजेनस

लोकेश बजाज अपने तीन पार्टनर के साथ मिलकर होटल का कारोबार चलाते हैं. दिल्ली के मालवीय नगर स्थिति फ्लॉरिस स्टे इन के अलावा उनके कई रेस्टोरेंट, होटल और गेस्टरूम चल रहे हैं. इस अग्निकांड के बाद कंपनी के ऑनरशिप स्ट्रक्चर का पता लगा रही है. होटल के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है. होटल की लाइसेंस रिकॉर्ड्स, फायर सेफ्टी क्लीयरेंस , प्रॉपर्टी के डिटेल खंगाले जा रहे हैं.

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क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम, जिसके तहत मिला था लाइसेंस ?

जिस होटल में आग लगी, उसके पास होटल चलाने का लाइसेंस ही नहीं था. उसे दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट (Bed & Breakfast/B&B) लाइसेंस योजना के तहत 6 कमरों का होम स्टे चलाने का लाइसेंस दिया था. पर्यटन मंत्रालय के तहत 'बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस स्कीम' के तहत ये लाइसेंस दिया जाता है. इस स्कीम के तहत लोगों को घर के कुछ कमरों में ठहरने और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की इजाजत दी जाती है. साल 2007 में भारत सरकार के इंक्रीडिबल इंडिया अभियान के तहत इस स्कीम की शुरुआत की गई थी.

दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस

B&B एक्ट 2007 के तहत तय शर्तों के साथ लाइसेंस धारक को घर के कुछ कमरों में ठहरने और और सुबह नाश्ता देने का नियम है. इसके लिए इमारत कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू होना चाहिए. यानी अगर किसी के पास दो से तीन अतिरिक्त कमरे हैं तो उन्हें इस स्कीम के तहत लाइसेंस मिल सकता है, ताकि घर का मालिक अपनी आमदनी को बढ़ा सके. यह लाइसेंस सिर्फ ऐसे घर के लिए मिल सकता है, जिसका मालिक भी वहां रहता है. दिल्ली सरकार ने साल 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट बनाया था, जिसपर साल 2010 में सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जब राष्ट्रमंडल खेलों होने वाले थे. दिल्ली में B&B का लाइसेंस पर्यटन विभाग और दिल्ली सरकार देती है. इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि