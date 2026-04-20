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Rajasthan Pachpadra refinery: कौन है पचपदरा रिफाइनरी का मालिक; जानिए क्या है भारत के लिए इसकी अहमियत?

ये रिफाइनरी एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है. इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की 51% और राजस्थान सरकार की 49% हिस्सेदारी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:02 PM IST
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Rajasthan Pachpadra refinery: कौन है पचपदरा रिफाइनरी का मालिक; जानिए क्या है भारत के लिए इसकी अहमियत?

 Pachpadra Refinery in Balotra District :  राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी (HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड – HRRL) में सोमवार को आग लगने की घटना सामने आई है. ये आग रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) सेक्शन में लगी. इसी देश की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक सुर्खियों में आ गई है. अधिकारियों ने बताया है कि इसके कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है. घटना के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि इस हादसे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, उद्घाटन की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

मंत्रालय के मुताबिक, दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड के कारण HRRL रिफाइनरी के CDU क्षेत्र के आसपास आग लगी. इससे चलते प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित किया गया है. आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.

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कौन है पचपदरा रिफाइनरी का मालिक?

ये रिफाइनरी एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है. इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (HPCL) की 51% और राजस्थान सरकार की 49% हिस्सेदारी है.

  • हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (HPCL)- 51% हिस्सेदारी

  • राजस्थान सरकार- 49% हिस्सेदारी

रिफाइनरी से जुड़ी प्रमुख बातें

  • इस रिफाइनरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 9 मिलियन टन (MMTPA) है.

  • इसके भीतर 2.4 MMTPA क्षमता वाला एक एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है.

  • इस पूरे प्रोजेक्ट पर 79,450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है.

  • इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 दर्ज किया गया है.

  • इसमें पेट्रोकेमिकल उत्पादन का हिस्सा 26% से ज्यादा है.

  • यह परियोजना वैश्विक स्तर के एफिशिएंसी मानकों के अनुरूप विकसित की गई है.

  • इसे भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी के रूप में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ डिजाइन किया गया है.

  • यहां रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन दोनों प्रक्रियाएं एक ही परिसर में संचालित होती हैं.

पचपदरा रिफाइनरी का भारत के लिए क्या है महत्व?

ये रिफाइनरी भारत की ऊर्जा जरूरतों को मजबूत करने और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी. इसके जरिए औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. इसे भविष्य में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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