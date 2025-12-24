बिक गई पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन, ₹4300 करोड़ में जिसने खरीदा उसका भारत से रहा नाता; गुजरात में हैं जड़ें

Advertisement
PIA Pakistan Biggest Deal: पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA बिक गई. IMF से 7 अरब डॉलर के लोन की मजबूरी में पाकिस्तान की सरकार को घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन PIA को बेचना पड़ा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 24, 2025, 01:03 PM IST
Pakistan Airlines Deal: पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA बिक गई. IMF से 7 अरब डॉलर के लोन की मजबूरी में पाकिस्तान की सरकार को घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन PIA को बेचना पड़ा. आर्थिक तंगी से जूझ रही इस एयरलाइंस पर करीब 25 हजार करोड़ का कर्ज है, भारी नुकसान में चल रही इस एयरलाइंस को प्राइवेटाइजेशन के जरिए बचाने की कोशिश की गई है.सरकार ने PIA की 75 फीसदी हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दी. साल 1948 में शुरू हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉपोरेशन लिमिटेड को 135 अरब पाकिस्तानी रुपये यानी करीब 4320 करोड़ भारतीय रुपये में आरिफ हबीब की कंपनी ने खरीद लिया.  

किसने खरीदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस  

पाकिस्तान सरकार ने PIA की खरीद के लिए 3200 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत लगाई थी. आरिफ हबीब समूह ने अनुमान से ज्यादा की बोली लगाकर इसे खरीद लिया. आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है. इसके अलावा कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनियां चलाती है.  कंपनी ने स्टील, रियल एस्टेट, बैंकिंग सेक्टर में भी प्रवेश किया. इस ग्रुप की मुख्य कंपनी आरिफ हबीब लिमिटेड (AHL) शेयर बाजार में निवेश और बैंकिंग सेवाएं देती है. इसके अलावा फातिमा ग्रुप के जरिए खाद का कारोबार करती है. आयशा स्टील के जरिए स्टील और सीमेंट के बिजनेस में है. जावेदन कॉरपोरेशन के जरिए प्रॉपर्टी के बिजनेस में एक्टिव है. इतना ही नहीं मित्सुबिशी और मेटल वन जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ दुनिया के अलग-अलग देशों में कारोबार करती है. 

कौन हैं आरिफ हबीब

आरिफ हबीब भले ही आज पाकिस्तान के बड़े कारोबारी हो, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं. आरिफ हबीब का परिवार गुजरात के जूनागढ़ से है. साल 1947 में विभाजन के बाद हबीब का परिवार पाकिस्तान चला गया. गुजरात में उनका चाय का बिजनेस था, जिसे छोड़कर वो कराची चले गए. 1970 में आरिफ हबीब ने कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर के तौर पर काम करना शुरू किया. इसके बाद वो वहां के अध्यक्ष बन गए और बाद में उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप की शुरुआत की. उनकी निजी संपत्ति 500 मिलियन डॉलर के करीब बताई जाती है.  

कितना बड़ा है PIA एयरलाइंस  

70 साल पुरानी 32 विमानों वाली ये एयरलाइंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है. दुनिया के 28 से ज्यादा रूट्स पर उड़ान भरने वाली इस एयरलाइंस का वैल्यूएशन 56440 करोड़ रुपये है. पाकिस्तान के एविएशन मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 19 फीसदी है.  कंपनी में 9800 से अधिक कर्मचारी है. इस सौदे के तहत रकम का 92.5% पैसा सीधे PIA को जाएगा, जबकि सिर्फ 7.5% राष्ट्रीय खजाने में जाएगा.

