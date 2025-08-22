प्रोफेसर से एक्टर, कॉमेडियन बने जसविंदर भल्ला के परिवार में कौन-कौन, अपने पीछे छोड़ गए कितनी संपत्ति ?

Jaswinder Bhalla Networth: 'द किंग ऑफ पंजाबी कॉमेडी' के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया. जसविंदर बीते कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे. लंबी बीमारी के बाद 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.
Jaswinder Bhalla Death: 'द किंग ऑफ पंजाबी कॉमेडी' के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया. जसविंदर बीते कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे. लंबी बीमारी के बाद 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. लाखों चेहरे पर मुस्कान लाने वाले मशहूर कॉमेडियन ने न केवल पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी, बल्कि देशभर के लोगों को अपने मजाकिया अंदाज से खूब हंसाया था. PhD होल्ड रहे जसविंदर भल्ला पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थी. उनके निधन के बाद परिवार में उनकी पत्नी, बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
जसविंदर भल्ला के परिवार में कौन-कौन ?
जसविंदर भल्ला के परिवार में उनके बेटे पुखराज भल्ला, बेटी जैस्मीन भल्ला और पत्नी परमजीत कौर भल्ला है. उनके बेटे पुखराज इंजीनियर करने के बाद एक्टिंग में किस्मत आजमा रहे हैं. म्यूजिक वीडियो, फिल्मों में वो नजर आ चुके हैं. वो बेहद सादगी वाली जिंदगी जीने वालों में थे. मोहाली में उनका घर है. दर्जनों सोशल वर्क में वो शामिल हैं.
कितनी दौलत छोड़कर गए जसविंदर भल्ला
जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल है. उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया और लाखों दिलों पर राज किया. दौलत की बात करें तो इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी कुल संपत्ति करीब 15 से 20 करोड़ रुपये के करीब है. उनकी मंथली इनकम 5 से 10 लाख रुपये के आसपास है. प्रोफेसर की नौकरी के तौर पर सैलरी, फिल्में, कॉमेडी शो , स्टेज शो समेत कई माध्यमों से उनकी कमाई होती थी. कल उनका अंतिम संस्कार मोहाली में होगा. फिल्म और कॉमेडी जगत से जुड़े लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं.