IndiGo Airlines: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंड‍िगो प‍िछले कुछ द‍िन से भारी संकट से गुजर रही है. पहले फ्लाइट ड‍िले, उसके हर द‍िन 100-200 फ्लाइट कैंस‍िल होने का यह स‍िलस‍िला शुक्रवार को बढ़कर 1000 उड़ानों के रद्द होने तक पहुंच गया. द‍िल्‍ली से लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक पर हालात सामान्‍य नहीं रहे. लाखों यात्री परेशान...क‍िसी का अपनों से म‍िलने का दर्द तो क‍िसी को छुट्ट‍ियां बेकार होने की श‍िकन. सरकार ने हालात को सामान्‍य करने के लि‍ए तुरंत प्रभाव से नए लागू क‍िये गए एफडीटीएल (FDTL) को होल्‍ड पर डाल द‍िया है. इसके बाद शन‍िवार से हालात सामान्‍य होने की उम्‍मीद की जा रही है.

दो लाख करोड़ से ज्‍यादा का मार्केट कैप

इसके सबके बीच आपके मन में यह तो आया होगा क‍ि आख‍िर इतनी बढ़ी एयरलाइन, ज‍िसका मार्केट कैप दो लाख करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा है. आख‍िर उसका माल‍िक कौन है? जी हां, यह सवाल सामान्‍य है... आपको बता दें इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation) को राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर शुरू किया था. लेकिन 2025 में एयरलाइन का असली कंट्रोल राहुल भाटिया (Rahul Bhatia) के पास है. उनकी कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज सबसे बड़ी प्रमोटर है. दूसरी तरफ राकेश गंगवाल ने धीरे-धीरे इंड‍िगो में अपना हिस्सा बेच दिया है.

गंगवाल फैम‍िली के पास 13.5% का ह‍िस्‍सा

पहले गंगवाल फैम‍िली के पास 35% से ज्यादा शेयर थे, लेकिन 2025 में कई बार की ब‍िक्री के बाद अब उनके पर‍िवार के पास महज 13.5% का ह‍िस्‍सा बचा है. राकेश गंगवाल की कुल नेट वर्थ करीब 48,000 करोड़ रुपये है, जबकि राहुल भाटिया की नेटवर्थ करीब 73,000 करोड़ रुपये है. इस ह‍िसाब से इंड‍िगो के असली माल‍िक राहुल भाटिया ही हैं. इंडिगो के पास मौजूदा समय में 434 प्‍लेन हैं और एयरलाइन हर द‍िन 2,300 से ज्यादा फ्लाइट का संचालन करती है. इस कारण यह देश की नंबर-1 एयरलाइन बन गई है. लेक‍िन राहुल भाट‍िया ने एव‍िएशन के अलावा भी कई सेक्‍टर में कदम रखा है.

हॉस्पिटैलिटी सेक्‍टर में भाट‍िया का दबदबा

एयरलाइन सेक्‍टर के अलावा भाट‍िया का हॉस्पिटैलिटी में भी दबदबा है. इंटरग्लोब होटल्स फ्रांस की एकॉर (Accor) के साथ म‍िलकर 60:40 के रेश्‍यो में ज्‍वाइंट वेंचर रन करती है, यह देश में 21 होटल रन करती है. इनमें आईबिस (Ibis) और नोवोटेल ब्रांड (Novotel Hotels) शामिल हैं. मौजूदा समय में इसके 16 होटल ऑपरेशनल हैं, आने वाले चार से पांच साल में करीब 4000 रूम्‍स का प्लान है. इसके अलावा भाट‍िया ने 2022 में UPS के साथ ज्‍वाइंट वेंचर 'मूविन' को लॉन्‍च क‍िया, यह देश में लॉजिस्टिक्स का नया नाम है. इसका फोकस कार्गो और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर है. एव‍िएशन से जुड़कर इसका फास्‍ट डिलीवरी का वादा है.

ये काम भी करते हैं इंड‍िगो के माल‍िक

ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज में एयरलाइन मैनेजमेंट, एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस इंजीनियरिंग शामिल हैं. ये इंडिगो के साथ ही दूसरे एयरलाइंस को भी सर्विस देते हैं. राहुल भाट‍िया के गुरुग्राम में इंड‍िगो के ऑफ‍िस के पास तीन रेस्टोरेंट्स भी हैं. इसके अलावा उनका हाल‍िया बिजनेस अलोनओएस (Alone OS) है, यह एक AI स्टार्टअप जो एविएशन और बाकी सेक्टर में स्मार्ट सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है. इस तरह इंटरग्लोब एव‍िएशन 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है.