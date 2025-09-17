 ट्रैफिक जाम और गड्ढों वाली सड़कों ने बेंगलुरु को किया बदनाम, एक और कंपनी ने समेटा कारोबार, CEO ने कहा-'रहने लायक नहीं है शहर'
ट्रैफिक जाम और गड्ढों वाली सड़कों ने बेंगलुरु को किया बदनाम, एक और कंपनी ने समेटा कारोबार, CEO ने कहा-'रहने लायक नहीं है शहर'

देश का आईटी सिटी बेंगलुरु ट्रैफिक जाम को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. बैंगलुरु और गुड़गांव जैसे शहरों के जाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. अब कंपनी साइबर सिटी से दूरी बनाने लगी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 17, 2025, 11:32 AM IST
 Blackbuck Owner: देश का आईटी सिटी बेंगलुरु ट्रैफिक जाम को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. बैंगलुरु और गुड़गांव जैसे शहरों के जाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. अब कंपनी साइबर सिटी से दूरी बनाने लगी है. बेंगलुरु की खराब ट्रैफिक और टूटी सड़कों से परेशान होकर ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ब्लैकबक ने अपने बेंगलुरु ऑफिस को बंद करने का फैसला किया है. 9 सालों से कंपनी का दफ्तर बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड बेलंदूर में चल रहा था, लेकिन खराब ट्रैफिक और खस्ताहाल सड़कों की वजह से अब कंपनी बेंगलुरु से अपना कारोबार समेट रही है.  

बेंगलुरु से कारोबार समेट रही कंपनी  

ब्लैकबक के को फाउंडर और सीईओ राजेश याबाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि वो बेंगलुरु में अपनी कंपनी का दफ्तर समेट रहे हैं. उन्होंने कहा कि खराब ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क के बुनियादी ढाचे की समस्याओं के चलते आने-जाने में काफी समय बर्बाद होता है. ऑफिस आने का एवरेज वन साइड टाइम 1.5 घंटे का है. स्टाफ को भारी भीड़भाड़ और ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते हमने 9 सालों से चल रहे अपने बेंगलुरु दफ्तर के बंद कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि यह शहर 9 सालों से उनके दफ्तर और घर दोनों रहा है, लेकिन अब वहां काम करना मुश्किल हो गया है. 

बेंगलुरु की खराब सड़कें

 डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म BlackBuck ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं. सड़के धूल से भरी रहती है और सालों से इस शहर के सड़कों की हालात जस की तस है.  उन सड़कों को ठूक करवाने की कोई खास इच्छा नजर नहीं आती. उन्होंने बेंगलुरु की सड़कों और वहां की खराब ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए दफ्तर बंद करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था दिख रही है, उससे अगले पांच सालों में भी वहां से हालात कुछ खास बदलते नहीं दिख रहे हैं.  

दर्जनों कंपनियां छोड़ रही हैं बेंगलुरु 

ब्लैकबक अकेली कंपनी नहीं है, जो बेंगलुरु शहर वहां की खराब ट्रैफिक और सड़कों की वजह से छोड़ रही हो. इससे पहले  दर्जनों कंपनियों ने इस तरह की दलील देते हुए साइबर सिटी में दफ्तर बंद करने का फैसला किया है.  ब्लैकबक डिजिटल लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो ट्रकिंग सेक्टर में काम करती है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेकों की बुकिंग, लोडिंग, ट्रैकिंग का काम होता है. 

 

;