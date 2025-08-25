कौन हैं राजीव आनंद, ज‍िनका नाम सुनकर चढ़ गया था IndusInd बैंक का शेयर; अब बने CEO
Rajiv Anand: बैंक की तरफ से राजीव आनंद को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है. वह 24 अगस्त, 2028 तक बैंक के प्रमुख बने रहेंगे. प‍िछले द‍िनों ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट में ल‍िखा था क‍ि इस बदलाव को इंडसइंड बैंक के लिए बड़ा पॉज‍िट‍िव कदम मानता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:49 PM IST
Rajiv Anand IndusInd Bank CEO: इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) को नया सीईओ और एमडी म‍िल गया है. अनुभवी बैंकर राजीव आनंद (Rajiv Anand) ने इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) के एमडी और सीईओ (MD) का पद संभाल लिया है. बैंक की तरफ से सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में इससे जुड़ी जानकारी दी गई. आनंद की न‍ियुक्‍त‍ि से जुड़ी जानकारी इस महीने की शुरुआत में आई थी. इससे पहले वह एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी रह चुके हैं. उन्होंने दुनिया के कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों में अहम मैनेजमेंट पदों पर काम किया है.

नाम सामने आने के बाद चढ़ गया था शेयर

आपको बता दें इंडसइंड बैंक को 31 मार्च को खत्‍म हुए फाइनेंश‍िय ईयर में इंटरनल डेरेट‍िव्‍स ट्रेड के गलत हिसाब-किताब के कारण 230 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था. इस कारण अप्रैल में सीईओ (CEO) सुमंत कथपालिया (Sumant Kathpalia) और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना (Arun Khurana) ने इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद से बैंक का सीईओ का पद खाली चल रहा था.
अगस्‍त के पहले हफ्ते में बैंक की तरफ से राजीव आनंद के एमडी और सीईओ के पद पर न‍ियुक्‍त‍ि से जुड़ी जानकारी द‍िये जाने के बाद 5 अगस्‍त को बैंक के शेयर 6 प्रत‍िशत चढ़ गए थे.

तीन साल के लिए नियुक्त किया गया
बैंक की तरफ से राजीव आनंद को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है. वह 24 अगस्त, 2028 तक बैंक के प्रमुख बने रहेंगे. प‍िछले द‍िनों ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट में ल‍िखा था क‍ि इस बदलाव को इंडसइंड बैंक के लिए बड़ा पॉज‍िट‍िव कदम मानता है. दरअसल, राजीव आनंद लंबे समय तक एक्सिस बैंक के साथ जुड़े रहे हैं. आइए जानते हैं राजीव आनंद के बारे में व‍िस्‍तार से-

कौन हैं राजीव आनंद?
राजीव आनंद के पास बैंक‍िंग सेक्‍टर का लंबा अनुभव है. वह 35 साल से ज्‍यादा से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं. इसमें एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंश‍ियल सर्व‍िसेज, र‍िटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग शामिल है. वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्‍होंने बीकॉम क‍िया है. उन्होंने साल 2009 में एक्सिस बैंक में शामिल होकर एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडश्र एमडी और सीईओ के रूप में शुरुआत की. 2013 में वह र‍िटेल बैंकिंग के चेयरमैन बने और 2018 से होलसेल बैंकिंग का कामकाज संभाला. 3 अगस्त 2025 को वह एक्सिस बैंक के ड‍िप्टी एमडी के पद से र‍िटायर हुए.

