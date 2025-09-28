Advertisement
300 रुपये से शुरू क‍िया काम, नुकसान झेला...आज 7000 करोड़ का कारोबार, 60 देशों में जाता है सामान

Cremica Bakery Owner: कराची में जन्‍मी राजनी बेक्टर (Rajni Bectar) देश के बंटवारे के समय लुधियाना (पंजाब) चली आईं. उनकी शादी भी 17 साल की उम्र में हो गई. जीवन के शुरुआती समय में वह तीन बेटों की परवरिश में ब‍िजी रहीं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:02 PM IST
Rajni Bectar Success Story: हौंसले बुलंद हो तो इंसान मुश्‍क‍िल से मुश्‍क‍िल समय को मात दे सकता है. आज एक मुकाम पर पहुंच चुके लोगों में ऐसे तमाम लोग हैं ज‍िन्‍होंने अपने जीवन की शुरुआत तमाम मुश्‍क‍िलों के बीच की है. आज हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बता रहे हैं ज‍िन्‍होंने 300 रुपये से बेक‍िंग काम शुरू क‍िया और आज वह देश की टॉप बेकरी में से एक की मालक‍िन हैं. क्रीम‍िका (Cremica) और इंग्लिश ओवन (English Oven) बेक‍िंग कंपनी हर घर में मशहूर है. इस ब्रांड के तहत बिस्किट, ब्रेड, आइसक्रीम और सॉस बनाई जाती है.

आइसक्रीम की छोटी सी दुकान से खड़ा किया साम्राज्य

लेकिन शायद ही आपको सफलता के इस मुकाम पर पहुंच चुकी कंपनी की कहानी के बारे में पता हो. इन दोनों ब्रांड्स की मालकिन का नाम राजनी बेक्टर है. उन्होंने छोटी सी आइसक्रीम की दुकान से यह साम्राज्य खड़ा किया है. उनका यह सफर हर क‍िसी को प्रेरणा देता है. कराची में जन्‍मी राजनी बेक्टर (Rajni Bectar) देश के बंटवारे के समय लुधियाना (पंजाब) चली आईं. उनकी शादी भी 17 साल की उम्र में हो गई. जीवन के शुरुआती समय में वह तीन बेटों की परवरिश में ब‍िजी रहीं. बेटों को बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस क‍िया. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से कोर्स किया और बेकिंग सीखी.

घरेलू रेसिपी से आइसक्रीम और केक बनाना शुरू किया
पहले उन्‍होंने दोस्तों के लिए घरेलू रेसिपी से आइसक्रीम और केक बनाना शुरू किया. उनका यह प्रयास सबको खूब पसंद आया. सबने उनकी बनाई चीजों की तारीफ की तो खुशी से उत्‍साह‍ित होकर उन्‍होंने 300 रुपये उधार लेकर ओवन खरीदा. इसके बाद उन्‍होंने घर के बैकयार्ड में बिस्किट और आइसक्रीम बेकिंग का काम शुरू क‍िया. 1978 में उनकी छोटी बेकरी इतनी पॉपुलर हो गई कि उनके ल‍िए ऑर्डर संभालना मुश्‍क‍िल हो गया. उन्‍हें नुकसान का सामना करना पड़ा, लेक‍िन इस समय उनका पर‍िवार ने पूरी तरह साथ द‍िया.

देश का दूसरा सबसे बड़ा बिस्किट एक्‍सपोर्टर
नुकसान होने के बाद पति धर्मवीर ने उन्‍हें 20,000 रुपये दिये. इससे उन्‍होंने आइसक्रीम तैयार करने का काम शुरू क‍िया. उन्‍होंने अपने ब्रांड का नाम ('क्रेमिका' रखा, जो 'क्रीम का' जैसा लगता है. धीरे-धीरे उन्‍होंने अपनी रेंज में ब्रेड, क्रीम, सॉस और बिस्किट जोड़े. 90 के दशक में इकोनॉमी खुलने से उनके ब्रांड का नाम दूर-दूर तक फैल गया. आज क्रेमिका देश का दूसरा सबसे बड़ा बिस्किट एक्‍सपोर्टर है और इसका माल 60 से ज्यादा देशों में जाता है. नार्थ इंड‍िया की ज्यादातर शादियों में यह ब्रांड वेस्टर्न डेजर्ट का एकमात्र सप्लायर है.

कंपनी का सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. राजनी बेक्‍टर को 2021 में पद्म श्री मिला है. वह महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं. राजनी बेक्टर ने छोटी सी पूंजी से 7,000 करोड़ का कारोबार शुरू कर यह साब‍ित कर द‍िया है क‍ि सच्‍ची लगन और मेहनत के दम पर कुछ भी हास‍िल क‍िया जा सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

success story

