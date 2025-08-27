 64 साल बाद अब जाकर सुलझी 'अमूल गर्ल' की गुत्थी, जानिए कौन हैं, क्या है शशि थरूर से कनेक्शन ?
64 साल बाद अब जाकर सुलझी 'अमूल गर्ल' की गुत्थी, जानिए कौन हैं, क्या है शशि थरूर से कनेक्शन ?

Who is Amul Girl:  सफेद और लाल पोल्का डॉट वाली फ्रॉक और नीले बालों वाली अटली-बटली 'अमूल गर्ल' दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है. ये सिर्फ कार्टून तक सीमित नहीं रह गई बल्कि कई बार अमूल गर्ल के कार्टून देश की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं. इन दिनों अमूल गर्ल फिर से चर्चा में है.

Aug 27, 2025
Amul Girl: सफेद और लाल पोल्का डॉट वाली फ्रॉक और नीले बालों वाली अटली-बटली 'अमूल गर्ल' दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है. ये सिर्फ कार्टून तक सीमित नहीं रह गई बल्कि कई बार अमूल गर्ल के कार्टून देश की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं. इन दिनों अमूल गर्ल फिर से चर्चा में है. असली अमूल गर्ल को लेकर चर्चा हो रही है. अमूल गर्ल के तार शशि थरूर के परिवार से जुड़ रहे हैं .  

कौन हैं अमूल गर्ल  

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडिया वायरल हो रहा है.  मार्केटिंग कंसल्टेंट और स्पीकर डॉ संजय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दावा जा रहा है कि अमूल गर्ल दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बहन शोभा थरूर श्रीनिवासन की बचपन की तस्वीर से प्रेरित है. इससे पहले 30 जून 2023 को शशि थरूर ने भी एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमूल ब्रांड उनके परिवार के करीब है. उन्होंने अमूल विज्ञापन के बारे में लिखा ता कि कैसे साल 1961 में अमूल की विज्ञापन एजेंसी जब अमूल दूध पाउडर के लिए एक बेबी फेस की तलाश में थी तो उनकी वो तलाश थरूर निवास में आकर खत्म हुई. थरूर ने लिखा था कि 10 महीने की उम्र में ही उनकी शोभा थरूर श्रीनिवासन पहली अमूल गर्ल का फेस बनी. उनके पास उनकी छोटी बहन स्मिता पहली रंगीन अमूल गर्ल  बनी. अब ये दावा एक बार फिर से किया जा रहा है.   क्रिकेट के बिना भी करोड़ों में खेलते हैं अश्विन अन्ना, महल जैसा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल....कहां-कहां से होती है कमाई , कितनी है दौलत ?

कौन हैं शशि थरूर की बहन 

अमूल गर्ल को मार्केटिंग स्‍पेशलिस्‍ट सिल्‍वेस्‍टर दाकुन्‍हा ने तैयार किया था.  दरअसल अमूल को लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने के लिए एक ऐसे करेक्टर की जरूरत थी, जो लोगों के दिलों में बस जाए. उन्होंने दाकुन्हा को ये जिम्मेदारी सौंपी. अमूल के ब्रांड इमेज के लिए बच्चों की तलाश की जानी लगी. 700 से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें देखने के बाद भी दाकुन्‍हा को कुछ पसंद नहीं आया. उन्होंने अपने दोस्त और शशि थरूर के पिता चंद्रन थरूर से उनके दोनों बच्चों की फोटो मांगी.  उनकी बड़ी बेटी शोभा थरूर, जो उस वक्त सिर्फ10 महीने की थी वो उन्हें पसंद आ गई और फिर अमूल गर्ल का जन्म हुआ.  

शोभा थरूर कौन हैं, क्या करती हैं ?  

सोशल मीडिया पर अमूल गर्ल के दावे को लेकर शोभा थरूर ने भी माना कि वो पहली अमूल बेबी थी  और उनकी बहन स्मिता थरूर दूसरी कलर कैंपेन में थीं. हालांकि अमूल ने दावा किया है कि अमूल गर्ल शोभा थरूर से प्रेरित नहीं था.  शशि थरूर की बहन  शोभा थरूर श्रीनिवासन कैलिफोर्निया में रहती हैं. पेशे से वो एक लेखिका, कवि, संपादक हैं, दो दर्जनों किताबें लिख चुकी हैं.  साल 2022 में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है.   

मिस कोलकाता रह चुकी हैं शोभा  

देखने में बेहद खूबसूरत शोभा थरूर का बचपन केरल में बीता, उसके बाद वो परिवार के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गईं.  शोभा ने मिस कलकत्ता का खिताब भी जीता. शुरू से ही उन्हें अभियन, थियेटर, लिखने-पढ़ने का शौक था. कलकत्ता के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं. अंग्रेजी में एएम करने के हाद उन्होंने वहीं शादी कर ली और वहीं बस गईं.  

 

 

