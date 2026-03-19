कौन हैं रिटायर IAS अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे से हिल गया HDFC बैंक, रिजर्व बैंक को संभालना पड़ा मोर्चा

HDFC Bank: देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी में एक इस्तीफे से हड़कंप मच गया. HDFC Bank के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) ने अचानक अपना इस्तीफा सौंप दिया. इस इस्तीफे की जो वजह उन्होंने बचाई, उसका असर सीधा बैंक के शेयरों पर दिखा. एचडीएफसी के शेयर क्रैश हो गए. कोविड के बाद आज पहली बार एचडीएफसी के स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली. शेयर 8 फीसदी फिसलकर 772 रुपये पर पहुंच गया, जो बैंक शेयर का नया 52-वीक लो है. शेयर गिरने के चलते बैंक के मार्केट कैप में 10,00,00,00,00,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई है. जिनके इस्तीफे से बैंक को इतना बड़ा झटका लगा, उनके बारे में जानते हैं.

कौन हैं अतनु चक्रवर्ती?

भारतीय शेयर बाजार में आज एक नाम की गूंज रही. 'अतनु चक्रवर्ती' ने एचडीएफसी बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के साथ-साथ उन्होंने बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से बैंक के शेयर में हड़कंप मच गया. बैंकिंग सेक्टर से पहले अतनु IAS अधिकारी रह चुके हैं . चक्रवर्ती के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर किया गया था, जिसके बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया.

क्यों दिया HDFC Bank से इस्तीफा?

अतनु ने बैंक के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि बीते दो सालों में बैंक के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है, जो तौर तरीके अपनाए गए, वो उनसे सहमत नहीं है. उन्होंने बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया.उनके सवालों ने निवेशकों को भरोसा हिला दिय है. जिसके बाद शेयर 8 फीसदी तक क्रैश हो गए. स्थिति इतनी बिगड़ी की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत दखल देना पड़ा. RBI ने साफ किया कि बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत है, गवर्नेंस में कोई बड़ी चिंता नहीं है. बैंक मैनेजमेंट ने तुरंत कदम उठाते हुए केकी मिस्त्री को अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त कर दिया. पद संभालते ही उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और कहा कि बैंक के अंदर किसी तरह का पावर स्ट्रगल नहीं है.

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IAS से बैंकिंग सेक्टर तक का सफर

5 अप्रैल 1960 को जन्मे अतनु चक्रवर्ती रिटायर आईएएस अधिकारी हैं. उनके पास पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में काम का लंबा अनुभव है. उन्होंने वित्त मंत्रालय में सचिव के तौर पर अपनी लंबी सेवा दी है. अप्रैल 2020 में सरकारी पद के रिटायर होने के बाद उन्होंने निजी सेक्टर में कदम रखा. साल 2021 में RBI ने उन्हें एचडीएफसी बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी. बाद में उन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया. मई 2024 में फिर से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया. उनका कार्यकाल मई 2027 में खत्म होने वाला था. पढ़ें- 'बैंक में दो साल से...', HDFC के चेयरमैन का अचानक इस्‍तीफा और एक लाख करोड़ हो गया खाक