Samir Modi: ललित मोदी के भाई और कारोबारी समीर मोदी एक बार फिर से चर्चा में है. समीर मोदी को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने गुरुवार शाम को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने समीर मोदी को एक पुराने रेप के केस में गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी गुरुवार शाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई थी.

क्या है विवाद?

10 सितंबर को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोप लगाया कि मोदी ने पहले उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसे धमकाया.

समीर मोदी का बिजनेस?

बिजनेसमैन समीर मोदी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 'मोदीकेयर' के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक इंडोफिल इंडस्ट्रीज और मोदी एंटरप्राइजेज सहित कई ग्रुप कंपनियों में निदेशक समीर मोदी नए वेंचर और ब्रांड्स जैसे मोदीकेयर, कलरबार कॉस्मेटिक्स और ट्वेंटी फोर सेवन सर्विस स्टोर से जुड़े हुए हैं. ये कंपिनयां रिटेल, नेटवर्क मार्केटिंग, पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्‍ट से जुड़ी हुई हैं.

कॉर्पोरेट कानूनी बैटल

समीर ने अपने कॉर्पोरेट विवादों से जुड़ी लंबी कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी हैं. कुछ महीने पहले, मई 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने गॉडफ्रे फिलिप्स के तीन स्वतंत्र निदेशकों - ललित भसीन, निर्मला बागड़ी और अतुल कुमार गुप्ता - द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया था. इन निदेशकों ने उन पर बोर्डरूम विवाद के दौरान उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया था. पिछले साल वो अपनी मां बीना मोदी के साथ विरासत विवाद को लेकर चर्चा में थे. जून 2024 में पारिवारिक कलह के बीच मां से जान का खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी थी.

कितनी है नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, समीर और ललित मोदी ने परिवार ट्रस्ट में अपनी हिस्सेदारी का वैल्यूएशन करते हुए चार प्रमुख कंपनियों- गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, इंडोफिल, मोदीकेयर और कलरबार की संयुक्त वैल्यूएशन ₹29,000 करोड़ से अधिक बताई है.