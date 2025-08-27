जिंदगी हो तो संजय घोड़ावत जैसी... एक झटके में खरीद ली 27 करोड़ की 3 रोल्स-रॉयस कार, लग्जरी का बनाया नया रिकॉर्ड!

अगर आप सोच रहे हैं कि असली लग्जरी का नाम क्या है, तो बिजनेसमैन संजय घोड़ावत ने उसका जवाब एक ही दिन में दे दिया. बिजनेस और लग्जरी का ऐसा तिकड़ी तालमेल शायद ही किसी ने देखा हो.
कौन हैं संजय घोड़ावत?
संजय घोड़ावत केवल अपनी लग्जरी शौक के लिए ही नहीं बल्कि अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण और सक्सेसफुल बिजनेस के लिए भी जाने जाते हैं. कोल्हापुर के एक साधारण परिवार में जन्मे संजय ने अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी की और पारंपरिक नौकरी छोड़कर व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा. 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने छोटे पैमाने पर एडिबल ऑयल बिजनेस से अपने बिजनेस जर्नी की शुरुआत की. धीरे-धीरे उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने संजय घोड़ावत ग्रुप (SGG) को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया.
क्या-क्या है उनका बिजनेस?
आज यह समूह FMCG, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, माइनिंग, रियल एस्टेट, एविएशन, एग्रीकल्चर और शिक्षा जैसे कई सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ रखता है. उनके फ्लैगशिप FMCG ब्रांड घोडावत कंज्यूमर लिमिटेड के प्रोडक्ट्स एडिबल ऑयल, बेवरेज, डेयरी, स्नैक्स और घरेलू सामान देश के लाखों घरों तक पहुंचते हैं. संजय घोड़ावत का विजन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने स्टार एयर के माध्यम से रीजनल हवाई यात्रा को किफायती बनाया और संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर की स्थापना करके शिक्षा के सेक्टर में भी योगदान दिया.
तीन रोल्स-रॉयस कार
तीन रोल्स-रॉयस कारों की खरीद ने यह साबित कर दिया कि संजय घोड़ावत केवल भारतीय बिजनेस जगत में ही नहीं बल्कि लग्जरी और लाइफस्टाइल में भी अपनी पहचान बना चुके हैं. Cullinan की शानदार SUV, Ghost की एलीगेंट सैलून और Spectre EV की हाई-टेक इलेक्ट्रिक तकनीक ने ऑटोमोबाइल प्रेमियों को हैरान कर दिया.