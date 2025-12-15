Advertisement
करोड़ों की दौलत, लेकिन अब विवादों में घिरे, मेसी को भारत लाने वाले सताद्रु दत्ता कौन हैं?

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत के दौरे पर आए हैं. आज यानी 15 दिसंबर को उनका भारत में आखरी दिन है मेसी के दौरे के पहले दिन कोलकाता में इवेंट के दौरान फैंस ने बवाल मचा दिया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:53 PM IST
Satadru Dutta: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत के दौरे पर आए हैं. आज यानी 15 दिसंबर को उनका भारत में आखरी दिन है मेसी के दौरे के पहले दिन कोलकाता में इवेंट के दौरान फैंस ने बवाल मचा दिया था. फैंस के बीच मेसी को देखने की अफरा-तफरी के बीच शनिवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था हो गई थी जिसके चलते लियोनेल मेसी को समय से पहले ही लौटना पड़ा. इस दौरान फैंस के हंगामे के बाद कार्यक्रम के आयोजक सताद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है

आखिर कौन हैं सताद्रु दत्ता जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

 'GOAT इंडिया टूर 2025' 

शताद्रु दत्ता एक स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं. उनका जन्म कोलकाता के रिशरा में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में की थी, लेकिन बाद में दत्ता ने अपना रास्ता बदलकर स्पोर्ट्स को चुना. सताद्रु दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत वर्किंग हैं. इसके पहले वो दुनिया के कई दिग्गज फुटबालरों के लिए भारत में कई बार सफल इवेंट करवा चुके हैं. सताद्रु ने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के बड़े शहरों जैसे हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में भी मेसी के टूर के आयोजन की जिम्मेदारी ली है. इसके पहले भी सताद्रु ने पेले, डिएगो माराडोना और काफू जैसे दिग्गज फुटबालरों के लिए भारत में इवेंट आयोजित किए थे.

स्टेडियम में मच गया हंगामा

GOAT टूर पर भारत आए स्टार फुटबालर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब थे. मेसी को देखने के लिए फैंस ने 4500 से लेकर 10000 रुपए खर्च कर टिकट खरीदे थे. इस दौरान मेसी करीब 22 मिनट के लिए साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम के दौरान आयोजक सताद्रु दत्ता और सुरक्षा कर्मियों ने मेसी को सुरक्षा घेरे में रखा था. इसी दौरान मेसी स्टेडियम से बाहर चले गए और जैसे ही ये बात उनके फैंस को पता चली वो सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया.

कितनी है सताद्रु दत्ता की दौलत?

ऐसा कोई भरोसेमंद सोर्स नहीं है जिसके पास सताद्रु दत्ता की नेट वर्थ का कोई अनुमान हो. हालांकि, दत्ता के कनेक्शन और अथॉरिटी को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि ये आंकड़ा करोड़ों में होगा.

