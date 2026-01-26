Advertisement
10वीं पास,स्टेशन पर कटी रातें, पर नहीं मानी हार, आज 90 देशों में फैलाया कारोबार...कौन हैं सत्यनारायण नुवाल, जिन्हें मिला पद्मश्री

10वीं पास,स्टेशन पर कटी रातें, पर नहीं मानी हार, आज 90 देशों में फैलाया कारोबार...कौन हैं सत्यनारायण नुवाल, जिन्हें मिला पद्मश्री

सत्यनारायण नुवाल (Satyanarayan Nandla), जाने माने उद्योगपति हैं.उनकी कंपनी सोलर इंडस्ट्री ( Solar Industries) औद्योगिक विस्फोटक (Industrial Explosives) और गोला-बारूद बनाती है.

Jan 26, 2026
10वीं पास,स्टेशन पर कटी रातें, पर नहीं मानी हार, आज 90 देशों में फैलाया कारोबार...कौन हैं सत्यनारायण नुवाल, जिन्हें मिला पद्मश्री

who is  Satyanarayan Nandlal Nuwal: सत्यनारायण नुवाल (Satyanarayan Nandla), जाने माने उद्योगपति हैं.उनकी कंपनी सोलर इंडस्ट्री ( Solar Industries) औद्योगिक विस्फोटक (Industrial Explosives) और गोला-बारूद बनाती है. जिनका बतपन अभावों में बीता, राते स्टेशनों पर कटी उन्होंने सिर्फ 1000 रुपये का निवेश कर आज करोड़ों की कंपनी बना दी. आज उनकी कंपनी 65 देशों में कारोबार करती है. सिर्फ 10वीं पास सत्यनारायण नुवाल ने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी.  राजस्थान के  भीलवाड़ा में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्में सत्यनारायण ने अभाव की जिंदगी जी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा. कई कारोबार फेल हो गए. बिजनेस आईडिया फ्लॉप हो गया, जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गया.  हालात ऐसे हो गए कि खाने-पीने की दिक्कत होने लगी, मकानमालिक ने घर से निकाल दिया तो रातें स्टेशन पर कटने लगी, लेकिन फिर उन्होंने लगातार मेहनत के दम पर अपनी कंपनी खड़ी कर दी. अब उनकी मेहनत को सरकार ने भी सराहा है, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया.

पद्मश्री सम्मान पर क्या बोले नुवाल   

 पद्मश्री से सम्मानित होने पर सोलार इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नंदलाल नुवाल ने सोमवार को कहा कि यह सम्मान मिलना मेरे परिवार और मेरी कंपनी में काम करने वाले 15 हजार कर्मचारियों के लिए गर्व का क्षण है. नुवाल ने कहा, "मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह सम्मान मिलने व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि मेरे परिवार और 15 हजार कर्मचारियों के लिए भी गौरव का क्षण है. इससे साथ उन्होंने पद्मश्री देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया.  

रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली अपनी कंपनी के कार्य के बारे में बताते हुए नुवाल ने कहा कि हमारी कंपनी ने शुरुआत से ही ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जो कि भारत में बनते नहीं थे या फिर उनकी आपूर्ति मांग के मुताबिक नहीं थी. उन्होंने कहा कि सोलार इंडस्ट्रीज ने नागाअस्त्र का निर्माण किया है, जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था. नुवाल ने आगे कहा कि आने वाला समय यूएवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोर्ट्स का होने वाला है और देश इस क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है.  

और किन कारोबारियों को मिला ये सम्मान 

नुवाल के अलावा सरकार ने महाराष्ट्र की शिपिंग कंपनी दास ऑफशॉर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और एमडी अशोक खड़े और किचन के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी प्रस्टीज के टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. सरकार की ओर से कुल 131 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिया गया है, जिसमें पांच को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री दिया गया है.  आईएएनएस

