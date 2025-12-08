Advertisement
गोल्ड मेडल,दर्जनों अवार्ड और 22 शहरों में फैला साम्राज्य... कौन है सौरभ लूथरा, जिसके गोवा नाइट क्लब में नाचते-नाचते राख बन गए लोग

Goa Night Club Fire Reason:  पणजी से 25 किमी दूर अर्पोरा गांव में बने इस क्लब का निर्माण अवैध तरीके से किया गया. क्लब के लिए साल 2013 में गलत तरीके से लाइसेंस लिया गया था. अब इन मामलों की जांच की जा रही है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 08, 2025, 10:01 AM IST
Goa Night Club Owner Name: लोग छुट्टियां मनाने, मौज-मस्ती करने गोवा के अर्पोरा नाइटक्लब  बिर्च बाय रोमियो लेन (Birch by Romeo Lane) पहुंचे थे. डांस, म्यूजिक, डीजे चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये नाइट क्लब आग का गोला बन गया. जो लोग यहां मौज मस्ती के लिए पहुंचे थे उनके लिए ये क्लब अग्निकुंड बन गया. 25 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत क्लब की लापरवाही की वजह से हो गई. 

अवैध तरीके से बना था नाइट क्लब ? 

हादसे के बाद अब खुलासा हो रहा है कि ये क्लब अवैध तरीके से बना था.  मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नाइट क्लब में लगी आग की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं.  पणजी से 25 किमी दूर अर्पोरा गांव में बने इस क्लब का निर्माण अवैध तरीके से किया गया. क्लब के लिए साल 2013 में गलत तरीके से लाइसेंस लिया गया था. अब इन मामलों की जांच की जा रही है.  

कौन हैं नाइट क्लब का मालिक ?  

गोवा में शनिवार आधी रात को जिस नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में हादसा हुआ, उसका मालिक सौरभ लूथरा है. नाइटक्लब की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सौरभ लूथरा गोल्ड मेडलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके है. सौराष्ठ से बीटेक की डिग्री लेने के बाद उसने पहले विदेशी ग्राहकों के लिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम किया. साल 2016 में उसने दिल्ली में रोमियो लेन की शुरुआत की. फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में उसने धीरे-धीरे पैर फैलना शुरू किया. कारोबार को रेस्टोरेंट बिजनेस में लेकर गया. उसने  रोमियो लेन नाम से नाइट क्लब और रेस्टोरेंट चेन शुरू किया. 

22 शहरों, 4 देशों में कारोबार 

सौरभ का रेस्टोरेंट चेन आज देश के 22 शहरों और 4 देशों में फैला हुआ है. सौरभ के नाम कई अवार्ड और फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में नाम है. वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक साल 2016 से कई अवॉर्ड जीतकर देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले रेस्टोरेंट मालिकों में से एक बन गया है. दिल्ली-NCR में भी रोमियो लेन के कई आलीशान आउटलेट हैं.  

भारत का पहला आइलैंड बार

झील का नजारा, नदी किनारे डेक, फव्वारे और एज्टेक स्टाइल का थीम पर बने गोवा के  बिर्च बाय रोमियो लेन क्लब को लोग  भारत का पहला आइलैंड बार तक कहते हैं. यहां पूरे साल भीड़ रहती है. जहां का एवरेज बिल 3600 रुपये के करीब है. अपनी नाइट पार्टी और बार के लिए यह पूरे गोवा में मशहूर है.  

