/₹62200000000 का सबसे महंगा तलाक! 9 साल के कोर्ट केस के बाद SK ग्रुप के मालिक को बड़ा झटका, पत्नी को करोड़ों देकर होंगे अलग

SK Group Owner: साल 2019 में ई कॉमर्स कंपनी Amazon के फाउंडर जेफ बेसोज का तलाक काफी चर्चा में रहा था, जहां उन्हें अपनी एक्स वाइफ को एनुमनी के तौर पर 38 अरब डॉलर की संपत्ति देनी पड़ी थी. इसके बाद साल 2021 में एक और तलाक हुआ, जहां बिल गेट्स ने अपनी पूर्व पत्नी Melinda Gates को 76 अरब रुपये दिए. अब एक और तलाक चर्चा में है, जहां साउथ कोरिया के
के कारोबारी को अपनी पूर्व पत्नी को 644 मिलियन डॉलर की रकम देनी पड़ी है.
साउथ कोरिया की कंपनी SK Group के चेयरमैन और अरबपति चेय टे-वोन को तलाक के लिए अपनी पूर्व पत्नी को 944 अरब वोन (640 मिलियन डॉलर) का भुगतान करने का आदेश मिला है. लंबे वक्त से चेय और उनकी पत्नी के बीच कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था. सियोल हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो अरबपति कारोबार चेय और पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति रो टे-वू की बेटी रो सो-योंग के बीच चल रहे तलाक विवाद मामले की फिर से समीक्षा करे. कोर्ट ने एलुमनी की पूरी रकम नकद में देने का फैसला सुनाया. इसके बाद ही चेय कंपनी के शेयर अपने पास रख सकेंगे.
कोर्ट ने टेक कंपनी के मालिक चेय और उनकी पत्नी के बीच तलाक विवाद सुलझाने के लिए संपत्ति बंटवारे का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि कंपनी की तरक्की में दोनों की भागीदारी है. कोर्ट ने कहा कि चेय ने कंपनी संभाली, तो उनकी पत्नी ने गृहस्थी. बता दें कि साल 1988 में चेय और रो ने शादी की थी , दोनों के 3 बच्चे भी हैं. विवाद के बाद दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों के बाद साल 2017 में चेय की पत्नी ने तलाक के लिए आवेदन दिया.
SK ग्रुप दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसपर किसी परिवार का नियंत्रण हैं. कंपनी सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, एनर्जी , लाइफ साइंस के सेक्टर में काम करती है. 200 से अधिक सब्सिडियरी वाली इस कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू 100 अरब डॉलर से अधिक का है. हाल ही में कंपनी ने सैमसंग को पीछे छोड़कर 1.35 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन हासिल किया है.