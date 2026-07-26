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₹62200000000 का सबसे महंगा तलाक! 9 साल के कोर्ट केस के बाद SK ग्रुप के मालिक को बड़ा झटका, पत्नी को करोड़ों देकर होंगे अलग

Who is SK Group Onwer: 6221 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर SK Group के मालिक अपनी पूर्व पत्नी से अलग होंगे. इस रकम के साथ ही ये देश का सबसे महंगा तलाक बन गया है. 9 साल तक चले केस के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 26, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:18 PM IST
₹62200000000 का सबसे महंगा तलाक! 9 साल के कोर्ट केस के बाद SK ग्रुप के मालिक को बड़ा झटका, पत्नी को करोड़ों देकर होंगे अलग

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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