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कौन हैं एयर इंडिया के नए CEO तेवोल्डे गेब्रेमारियम? जिनको कैंपबेल विल्सन की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई भूमिका में गेब्रेमारियम का फोकस एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय परिचालन को स्थिर करने, नकदी खर्च को कम करने और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण उड़ानों में हो रही बाधाओं तथा रूट बदलावों से निपटने पर रहेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 05, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:52 PM IST
कौन हैं एयर इंडिया के नए CEO तेवोल्डे गेब्रेमारियम? जिनको कैंपबेल विल्सन की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: Social media/X/@airindia

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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