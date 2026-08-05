/कौन हैं एयर इंडिया के नए CEO तेवोल्डे गेब्रेमारियम? जिनको कैंपबेल विल्सन की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी

उनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव में मुंबई से भारत और साउथ-ईस्ट एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम करना शामिल है. इसके बाद उन्होंने जेद्दा में सऊदी अरब के एरिया मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली. इथियोपियन एयरलाइंस की अमेरिका के लिए सीधी सर्विस शुरू होने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क में नॉर्थईस्ट अमेरिका और कनाडा के एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया. इथियोपियन एयरलाइंस में उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया. वर्ष 2004 में वो मार्केटिंग और सेल्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और 2006 में उन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) बनाया गया. COO के पद पर रहते हुए उन्होंने एयरलाइन के वाणिज्यिक संचालन, उड़ान संचालन, ग्राहक सेवाओं और मेंटेनेंस व इंजीनियरिंग विभागों की निगरानी की.