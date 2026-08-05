/कौन हैं एयर इंडिया के नए CEO तेवोल्डे गेब्रेमारियम? जिनको कैंपबेल विल्सन की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी

Who is Tewolde Gebremariam : एयर इंडिया (Air India) ने बुधवार को तेवोल्डे गेब्रेमारियम को अपना CEO नियुक्त किया है. वो कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे. एयर इंडिया ये बदलाव ऐसे समय कर रही है जब कंपनी पिछले साल हुए घातक विमान हादसे के असर से उबरने और जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों के कारण बढ़ते वित्तीय दबाव से निपटने की कोशिश कर रही है. कैंपबेल विल्सन ने अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा दिया था. उनके कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अपना अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक घाटा दर्ज किया था,
कंपनी के बयान के मुताबिक, तेवोल्डे गेब्रेमारियम पहले इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने अदीस अबाबा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और बाद में द ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) किया है. वर्ष 2019 में अदीस अबाबा यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी. गेब्रेमारियम ने इथियोपियन एयरलाइंस के साथ 36 साल से अधिक समय तक काम किया, वो 2011 से 2022 तक कंपनी के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे.
उनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव में मुंबई से भारत और साउथ-ईस्ट एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम करना शामिल है. इसके बाद उन्होंने जेद्दा में सऊदी अरब के एरिया मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली. इथियोपियन एयरलाइंस की अमेरिका के लिए सीधी सर्विस शुरू होने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क में नॉर्थईस्ट अमेरिका और कनाडा के एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया. इथियोपियन एयरलाइंस में उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया. वर्ष 2004 में वो मार्केटिंग और सेल्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और 2006 में उन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) बनाया गया. COO के पद पर रहते हुए उन्होंने एयरलाइन के वाणिज्यिक संचालन, उड़ान संचालन, ग्राहक सेवाओं और मेंटेनेंस व इंजीनियरिंग विभागों की निगरानी की.
एयर इंडिया के मुताबिक, गेब्रेमारियम की प्रमुख क्षमताओं में जटिल परिचालन परिस्थितियों को संभालना, संगठनात्मक बदलावों का नेतृत्व करना, वैश्विक स्तर के एविएशन हब विकसित करना और विश्वस्तरीय मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल सुविधाओं और विमानन प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण शामिल है.
टाटा संस और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि बोर्ड की ओर से मैं तेवोल्डे का एयर इंडिया में स्वागत करते हुए बेहद खुश हूं. दुनिया के सबसे कुशल और लाभदायक एयरलाइन समूहों में से एक को खड़ा करने का उनका रिकॉर्ड उन्हें एयर इंडिया का नेतृत्व करने के लिए खास बनाता है. चंद्रशेखरन ने कहा कि तेवोल्डे की परिचालन विशेषज्ञता, सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और हब विकास की सोच एयर इंडिया को एक प्रमुख वैश्विक एयरलाइन बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.
तेवोल्डे गेब्रेमारियम ने कहा कि एयर इंडिया जैसे ऐतिहासिक सफर वाली एयरलाइन का नेतृत्व करना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता को दर्शाने वाली विश्वस्तरीय वैश्विक एयरलाइन बनाने का अवसर बेहद उत्साहजनक है. उन्होंने कहा कि वह चेयरमैन चंद्रशेखरन, बोर्ड, कर्मचारियों और सरकार व उद्योग के सभी भागीदारों के साथ मिलकर बेहतर परिचालन विश्वसनीयता, भारतीय आतिथ्य और लंबे समय तक विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे.